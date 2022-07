Le prime indiscrezioni sui lavori in corso per due nuovi smartwatch a marchio Fitbit risalgono addirittura allo scorso mese di marzo, due mesi più tardi invece erano trapelati i nomi di tali dispositivi e quest’oggi possiamo mostrarvi le prime foto degli attesi Fitbit Sense 2 e Fitbit Versa 4.

Fitbit Sense 2: design e info dalle foto leak

Fitbit Sense 2 sarà il nuovo smartwatch di fascia premium del brand e, pertanto, quello più avanzato in termini di dotazione di sensori. Le immagini pubblicamente disponibili provenienti da enti regolatori mostrano come in linea generale il design non sia poi troppo diverso dal modello del 2020: si tratta pur sempre di uno smartwatch squadrato ma con angoli arrotondati e il lavoro di rinnovamento ha riguardato soprattutto le cornici.

Nel primo Fitbit Sense era presente un sottile anello in acciaio inossidabile attorno al display dove posizionare le dita per circa 30 secondi per sfruttare la funzione ECG tramite l’apposita app. Ebbene, pare che questa volta Fitbit abbia integrato la componentistica necessaria dentro e sotto al vetro del display, che pertanto si unisce alla cassa senza interruzioni. Il sensore è comunque perfettamente visibile e dunque facile da distinguere per essere utilizzato, ma la superficie al tatto è liscia e uniforme.

L’altra grande differenza attiene alla presenza di un tasto fisico sul lato sinistro. Alcuni utenti si erano lamentati del precedente, dunque il produttore ha deciso di ascoltare i feedback.

A differenza della porzione superiore, quella inferiore dello smartwatch è invece molto meno liscia, con ritagli in metallo ben più visibili probabilmente funzionali all’utilizzo dei sensori. Le immagini confermano la presenza della funzione ECG a bordo di Fitbit Sense 2, che non mancherà neppure di sensore per la temperatura corporea, GPS e resistenza all’acqua fino a 50 metri.

Fitbit Versa 4: design e info dalle foto leak

Dalla stessa fonte arrivano anche le prime foto del nuovo Fitbit Versa 4, che dovrà essere il prossimo smartwatch mainstream del brand. Dalle immagini dedicate si evince che il wearable non sarà dotato né di ECG né di sensore per il rilevamento della temperatura corporea; è presente, invece, il microfono per sfruttare l’assistente vocale Google Assistant e per altre funzioni come il rilevamento del russare notturno. Non mancano all’appello neppure il GPS e la resistenza all’acqua fino a 50 metri, caratteristiche molto importanti per un utilizzo sportivo del dispositivo.

Per quanto riguarda il design di Fitbit Versa 4, sono decisamente evidenti le somiglianze con il modello trattato nel paragrafo precedente, incluso il nuovo tasto fisico. Inoltre, alla luce del posizionamento dei pin, sembra potersi affermare con una buona dose di certezza che il produttore confermerà anche sui nuovi modelli lo stesso caricabatterie magnetico già visto in passato.

Allo stato attuale non ci sono informazioni in merito alle probabili tempistiche di lancio dei nuovi smartwatch Fitbit Versa 4 e Fitbit Sense 2, che stanno chiaramente svolgendo tutte le solite pratiche necessarie al conseguimento delle varie certificazioni. Dal momento che la finestra di lancio primaverile è ormai alle spalle, il periodo più probabile per la presentazione ufficiale e per l’approdo sul mercato dei due nuovi wearable pare essere a cavallo tra la fine dell’estate e l’inizio della stagione autunnale; del resto, Fitbit (i.e. Google) non vorrà di certo farsi trovare impreparata per i principali periodi di shopping. Non è improbabile che le tempistiche in questione verranno studiate anche per non oscurare il lancio autunnale del primo smartwatch di Google, quel Google Pixel Watch anticipato all’ultima conferenza per gli sviluppatori che debutterà al fianco della serie Pixel 7. In ogni caso, una volta sul mercato, tali prodotti daranno comunque vita ad una concorrenza “interna”.

