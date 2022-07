Le cuffie a marchio Beats sono parte integrante dell’ecosistema Apple, oltre che un elemento di diversificazione nella già forte line-up di wearable di Cupertino, che ora pare in procinto di lanciare tre colorazioni inedite delle cuffie true wireless Beats Fit Pro.

Beats Fit Pro in altri tre colori? Sarebbero così

A diffondere su Twitter la voce secondo la quale Apple sarebbe al lavoro per lanciare delle nuove colorazioni delle Beats Fit Pro è stato Aaron (@Aaronp613), che non ha mancato di fornire tutti i dettagli.

Questa prima colorazione dovrebbe chiamarsi Mica.

La seconda nuova variante di colore sarebbe denominata Ochre.

La terza nuova colorazione, infine, si chiamerebbe Umber.

Beats Fit Pro: recap

Presentate ufficialmente nel mese di novembre dello scorso anno, le cuffie true wireless Beats Fit Pro di Apple sono poi arrivate anche in Italia a fine gennaio. Nel nostro Paese, le cuffie in argomento sono disponibili nelle quattro colorazioni Bianco, Nero, Grigio salvia e Viola ametista e vengono proposte al prezzo di listino di 229,95 euro.

Tra le particolarità e le caratteristiche delle Beats Fit Pro, si segnalano: il design a coda di rondine, il sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) affidato a sei microfoni responsabili anche della Modalità Trasparenza, la certificazione IPX4 e un’ottima autonomia fino a 7 ore con una singola carica e fino a 30 ore con la custodia di ricarica. L’appartenenza all’ecosistema della mela è ben testimoniata dall’integrazione del chip Apple H1, che porta con sé tutta una serie di funzionalità, tra cui la sincronizzazione automatica, l’accoppiamento con un solo passaggio e il tracciamento dinamico della testa per l’audio spaziale. Per quanto utilizzabili anche con Android, soltanto l’abbinamento ad un iPhone le cuffie offrono accesso a funzioni avanzate come Siri, audio spaziale, condivisione dell’audio e il servizio Dov’è.

