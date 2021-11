Apple lancia le cuffie Beats Fit Pro: non costano poco ma offrono tanto

Così come previsto, nelle scorse ore Apple ha presentato ufficialmente le attese nuove cuffie true wireless del brand Beats, che arrivano sul mercato con il nome di Beats Fit Pro.

Non si tratta di cuffie dedicate a chi è alla ricerca di una soluzione economica e la conferma arriva dal loro prezzo ufficiale: per portare a casa il nuovo prodotto targato Beats si dovrà essere pronti ad investire 199,99 dollari.

L’elevato prezzo delle nuove cuffie di Apple è tuttavia giustificato da un design curato sin nei minimi particolari e da una dotazione tecnica di tutto rispetto, tale da non temere confronti con i modelli della concorrenza.

Le principali caratteristiche delle cuffie Beats Fit Pro

Le nuove cuffie true wireless di Apple possono contare su un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC), una scocca resistente all’acqua e al sudore (con certificazione IPX4) e un’autonomia capace di spingersi fino a 30 ore di riproduzione con la custodia di ricarica in dotazione (le cuffie Beats Fit Pro garantiscono con una ricarica fino a 7 ore di riproduzione).

Per quanto riguarda il particolare design a coda di rondine, il produttore ci tiene a mettere in evidenza come sia stato studiato per consentire agli auricolari di rimanere bloccati nelle orecchie anche in situazioni difficili, aggiungendo che i materiali utilizzati per la realizzazione di queste cuffie sono di grande qualità.

Infine, Beats Fit Pro possono vantare anche il chip Apple H1, con tutta una serie di funzionalità incluse, come la sincronizzazione automatica, l’accoppiamento con un solo passaggio e il tracciamento dinamico della testa per l’audio spaziale.

Le cuffie Beats Fit Pro saranno disponibili in quattro varianti di colore (ovvero bianca, nera, grigia e viola) e negli Stati Uniti sul sito del produttore sono già stati avviati i pre-ordini (le spedizioni dovrebbero partire il 5 novembre). Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per il nostro mercato.

