Oltre ai rincari di Amazon Prime, ufficializzati in Italia martedì scorso, c’è un’altra brutta notizia per gli utenti del colosso di Jeff Bezos. Amazon Drive chiude i battenti, servizio che verrà abbandonato effettivamente alla fine del 2023, come annunciato dalla società stessa tramite una e-mail che sta ora rimbalzando su vari lidi e attraverso una pagina web dedicata con una lista di domande frequenti. Di buono c’è che tale epilogo non riguarda Amazon Photos, altro servizio cugino di archiviazione cloud, totalmente gratuito per i clienti di Amazon Prime.

Addio ad Amazon Drive, in pensione dalla fine del 2023

Ebbene sì, non è un addio proprio imminente quello che Amazon ha annunciato per Drive, il suo servizio di archiviazione cloud lanciato più di 10 anni fa, nel marzo del 2011 per la precisione. Si tratta piuttosto di un avviso, inviato sotto forma di e-mail agli utenti che hanno file archiviati su Amazon Drive non supportati da Amazon Photos e online anche sulla pagina delle FAQ del servizio.

Di lì, alla domanda sul perché della chiusura di Amazon Drive, il servizio replica motivando di puntare maggiormente proprio su quest’ultimo servizio, dedicato all’archiviazione di foto e video. E sì, l’addio riguarda tutti, Italia compresa come si legge fra le righe della stessa pagina, che indica che dal prossimo 31 ottobre 2022 l’app Amazon Drive verrà rimossa sia dall’App Store che dal Google Play Store.

La fase successiva della chiusura prevede il 31 gennaio 2023, come giorno a partire dal quale Amazon Drive non supporterà più il caricamento di file dal sito web, portale che tuttavia resterà attivo (cioè con la possibilità di visualizzare e di scaricare i propri file archiviati) fino al 31 dicembre 2023, la data della chiusura effettiva del servizio.

Dunque, Amazon ha annunciato l’addio ad Amazon Drive con parecchio tempo di preavviso, preavviso dovuto d’altronde. Per ulteriori novità seguiteci, e per maggiori informazioni e dettagli vi invitiamo a consultare direttamente la pagina delle FAQ citata.

Potrebbe interessarti anche: i migliori NAS del mese, ecco i nostri consigli