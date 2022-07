Amazon Prime aumenta il suo prezzo e a partire dal 15 settembre costerà circa 1€ in più al mese, per tutti. La notizia è di quelle attese da tempo, non solo per la crescente inflazione nell’Eurozona e nel nostro paese ma anche perché in Italia, il colosso americano, applica ancora uno dei prezzi più bassi in assoluto.

Amazon Prime ora costerà 4,99€ al mese o 49,9€ all’anno

La notizia è arrivata via mail (se non la trovate verificate che non sia finita nella cartella “promozioni” di Gmail) e recita quanto segue:

Grazie per essere iscritto ad Amazon Prime. Ti contattiamo per informarti di una modifica futura al prezzo del tuo abbonamento. A partire dal 15 settembre 2022, il prezzo dell’abbonamento Prime mensile aumenterà da 3,99€ a 4,99€ al mese e il prezzo dell’abbonamento Prime annuale aumenterà da 36,00€ a 49,90€ all’anno. La nuova tariffa si applicherà ai rinnovi a partire dal 15 settembre 2022 incluso. Puoi verificare la tua prossima data di rinnovo, modificare o cancellare il tuo abbonamento visitando il tuo account.

Amazon ha scelto di dare la colpa di questo aumento di prezzo all’inflazione, che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal loro controllo. Oltre a questo è pur vero che Amazon ha sviluppato ulteriormente il suo servizio in abbonamento con ad esempio l’introduzione di eventi dal vivo su Amazon Prime Video, come la UEFA Champions League, il co-abbonamento gratuito a Deliveroo Plus, la consegna di generi alimentari con Amazon Fresh e non solo.

Rincaro anche per Amazon Prime Student

Ad aumentare di prezzo anche l’abbonamento più conveniente per Studenti ovvero Amazon Prime Student che, dal 15 settembre 2022, passerà da 18€ a 24.95€ all’anno (o da 1.99€ a 2.49€ al mese).

L’unica notizia positiva è il fatto che il prezzo resta comunque sostanzialmente uno dei più bassi al mondo considerando che negli Stati Uniti ha un costo di 14,99$ al mese, in Germania 7,99€ al mese, in Francia 5,99€ al mese e in Regno Unito 7,99£ al mese.

Chi volesse sottoscrivere Amazon Prime al prezzo precedente, a 36€ all’anno, può farlo nella pagina dedicata e ha tempo fino al 15 settembre quando poi scatterà il rincaro che però sarà applicato solo al prossimo rinnovo nel 2023.

