Non è un mistero che a Volvo sia particolarmente caro Android Automotive, il sistema operativo per veicoli di casa Big G, che fra l’altro sarà di serie su tutti i propri futuri modelli. Questo, se da una parte è un bene per gli utenti e gli appassionati del sistema operativo di Google, può essere viceversa un problema per gli utenti Apple. Tale nodo non è tuttavia sfuggito al costruttore svedese che, grazie a un nuovo aggiornamento, ha sistemato le cose e, udite udite, è riuscito a implementare il supporto ad Apple CarPlay sulle Volvo con Android Automotive.

È arrivato il supporto ad Apple CarPlay su Android Automotive

In futuro tale fusione dei due sistemi non sarà affatto una rarità, immaginiamo noi, considerando ad esempio la disponibilità di Apple CarPlay sulla prima auto con Android Automotive. Perché d’altronde, seppur rivali, specie ora che Apple CarPlay pare abbia in mente di seguire proprio le orme della versione OS di Android Auto (Automotive per l’appunto), sarebbe giusto che convivano a bordo delle auto future, un po’ come fanno d’altronde le versioni da cui prendono le mosse, le relative piattaforme di mirroring ben più basiche rispetto a un sistema operativo vero e proprio come Android Automotive.

Comunque, tornando a noi, nelle scorse ore con un comunicato stampa Volvo ha annunciato quanto anticipato: grazie a un aggiornamento OTA ora è disponibile Apple CarPlay sulle auto con a bordo Android Automotive come sistema operativo, per la gioia dei tanti utenti che usano iPhone. Per il momento, tuttavia, non è ancora possibile beneficiare del collegamento wireless, ma il supporto prevede il collegamento tramite cavo USB.

Grazie agli aggiornamenti via etere, possiamo assicurarci che i nostri clienti possano usufruire delle nuove funzionalità in modo semplice e rapido. Ciò vuol dire anche che una nuova vettura Volvo può continuare a migliorare anche quando esce dalla fabbrica, con ulteriori aggiornamenti ha dichiarato Sanela Ibrovic, Head of Connected Experience di Volvo Cars.

Comunque, l’aggiornamento in questione è in fase di distribuzione e sarà disponibile in 14 mercati (Volvo non ha specificato quali). Quindi, se ne possedete una con Android Automotive e stavate aspettando il supporto ad Apple CarPlay, vi suggeriamo in ogni caso di controllare la presenza di nuovi update. Ma peer maggiori informazioni, qui trovate il comunicato stampa relativo.

In copertina un’immagine indicativa della nuova collaborazione fra Volvo ed Epic Games

