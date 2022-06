Nelle scorse ore, Volvo Cars ha annunciato la nascita di una prestigiosa collaborazione dalla quale trarranno beneficio le prossime auto elettriche del marchio: grazie al lavoro svolto gomito a gomito con i tecnici di Epic Games, il motore per videogiochi Unreal Engine di quest’ultima verrà utilizzato per introdurre la tecnologia di visualizzazione fotorealistica in tempo reale.

Volvo Cars ed Epic Games: una partnership da primato

Nel raccontare in breve la nascita di questa particolare quanto strategica collaborazione, è stato ricordato come Epic Games sia una società leader nel settore dell’intrattenimento interattivo e della produzione di software, conosciuta soprattutto per Fortnite, uno dei videogiochi più famosi al mondo. Ma Epic Games non si occupa soltanto di videogiochi e ha in Unreal Engine una delle sue più importanti creazioni: quest’ultimo è considerato da molti il più avanzato tool di creazione 3D in tempo reale e viene già utilizzato in vari settori oltre a quello del gaming.

Ebbene, nel prossimo futuro Unreal Engine entrerà anche nelle vetture elettriche del costruttore svedese: Volvo Cars se ne servirà per lo “sviluppo di interfacce digitali a bordo delle sue auto e per il rendering grafico in tempo reale nel veicolo”. Grazie a questa collaborazione, Volvo Cars metterà le mani anche su un interessante primato, quello di prima Casa automobilistica europea a utilizzare Unreal Engine per lo sviluppo dell’interfaccia uomo-macchina (HMI).

Quali benefici per i clienti: hardware e software

Più precisamente, in un primo momento la tecnologia verrà applicata al Driver Information Module (DIM), uno dei display all’interno dell’abitacolo che fornisce al conducente informazioni importanti e funzioni di infotainment.

Ma il produttore ha già spiegato che sulle vetture elettriche di prossima generazione, gli stessi display “offriranno agli automobilisti una grafica eccezionale e di alta qualità. Rendering molto più nitidi, colori più ricchi e nuovissime animazioni 3D rappresentano solo una prima tappa, dal momento che gli sviluppatori di Volvo Cars continueranno a migliorare le prestazioni grafiche”.

Henrik Green, responsabile di Prodotto di Volvo Cars, si è espresso in questi termini:

«Per offrire ai nostri clienti la migliore esperienza d’uso possibile e contribuire a una guida sicura e personalizzata, è necessario che le nostre auto siano dotate di una rappresentazione grafica ricca, immersiva e reattiva. L’utilizzo di Unreal Engine a bordo dei nostri veicoli consente di ottenere questo risultato e rende ancora più piacevole il tempo trascorso all’interno di una Volvo».

Tali miglioramenti deriveranno da un connubio di hardware e software: Unreal Engine sarà abbinato alle piattaforme per il cockpit Qualcomm Snapdragon di terza generazione. Secondo quanto dichiarato, il sistema di infotainment di nuova generazione di Volvo Cars sarà oltre due volte più veloce della versione precedente, mentre la velocità della generazione e dell’elaborazione delle immagini all’interno dell’abitacolo sarà fino a dieci volte superiore.

Heiko Wenczel, responsabile Automotive e HMI di Epic Games per Unreal Engine, ha parlato in questi termini della collaborazione:

«Quando si porta a bordo dell’auto una grafica interattiva, ad alta risoluzione e in tempo reale, si apre la porta a un’ampia gamma di nuove modalità di informazione e intrattenimento per tutti gli occupanti. I talentuosi team di progettazione e sviluppo prodotto di Volvo Cars hanno colto questa opportunità per realizzare qualcosa di nuovo, che continuerà a evolversi aggiungendo nuove ed entusiasmanti funzionalità in grado di sfruttare al meglio le potenzialità di Unreal Engine».

Prime applicazioni pratiche e programmi futuri

Volvo Cars, che vuole completare la transizione all’elettrico entro il 2030, presenterà quest’anno il primo modello di una nuova generazione di vetture al 100% elettriche e proprio tale nuova ammiraglia sarà la prima auto dotata della grafica rinnovata.

Per quanto riguarda il futuro, il marchio svedese è da sempre uno dei più attenti ai sistemi di sicurezza alla guida e ha già espresso la convinzione che Unreal Engine possa offrire ulteriori opportunità di evoluzione in altre aree tecnologiche a bordo delle prossime auto elettriche.

Sempre a proposito di piani futuri, Volvo ha ricordato il proprio proposito di sviluppare internamente la metà di tutto il software installato nelle sue auto entro la metà del decennio e l’impegno in una vasta campagna di assunzioni nell’area dello sviluppo software.

