È proprio la Polestar 2 a cedere ufficialmente alla malia di Apple CarPlay, una mossa annunciata già nei giorni scorsi, in concomitanza con la WWDC 2022 e con l’annuncio del nuovo software per auto di Casa Cupertino. Ecco, per chi non lo sapesse, fu proprio lei la prima auto a portare Android Automotive a bordo in maniera nativa, aprendo la strada alle altre (ancora poche) vetture dotate del sistema operativo per auto di Google.

Arriva Apple CarPlay anche sulla Polestar 2

Dunque, a pochi giorni dalla conferma del debutto sul mercato italiano di Polestar, e dei piani per i prossimi anni, il marchio di Volvo annuncia ufficialmente che l’ultimo aggiornamento rilasciato per la Polestar 2 ha introdotto il supporto ad Apple CarPlay. Da Tesla, ancora tutto tace, per inciso.

Una mossa che sarà ben accolta da chiunque utilizzi un iPhone e desideri pertanto beneficiare della piattaforma auto di Apple, per il momento ancora ferma alla versione per così dire vecchia, visto che la nuova veste con dati in tempo reale, supporto a più schermi e approccio da vero sistema operativo, arriverà non prima del prossimo anno, secondo quanto dichiarato dalla Casa di Cupertino alla WWDC 2022.

Comunque, una lacuna in meno per la Polestar 2, che nel giro di qualche giorno sarà acquistabile anche sul mercato italiano, presto in compagnia di un SUV elettrico (Polestar 3) e di un SUV coupé (sempre a batteria) di nome Polestar 4.

