Volvo avvia un programma per testare una soluzione di ricarica senza cavi attraverso una piccola flotta di auto elettriche Volvo XC40 Recharge che sarà utilizzata come taxi a Göteborg per un periodo pilota di tre anni, durante i quali i veicoli verranno ricaricati parcheggiando sopra appositi spazi per la ricarica wireless.

Volvo testa la ricarica wireless per taxi elettrici in Svezia

I veicoli elettrici sono dotati di un sistema di ricarica wireless di Momentum Dynamics, e i pad per la ricarica wireless sono incorporati nel terreno in due stazioni di taxi.

Volvo utilizzerà telecamere a 360 gradi per aiutare i conducenti a mettere il veicolo nella posizione corretta per consentire alle batterie di ricaricarsi automaticamente con una potenza massima di 40 kW senza nemmeno dover scendere dall’auto.

I taxi elettrici saranno in circolazione per più di 12 ore al giorno e si prevede che percorreranno fino a 100.000 km l’anno.

Per Volvo (in copertina il concept del SUV con guida autonoma) si tratta del primo test di durata dei suoi veicoli elettrici in un contesto commerciale, mentre Momentum Dynamics ha collaborato anche con Jaguar per testare la ricarica wireless nei taxi elettrici in Norvegia.

Ricercatori e ingegneri stanno lavorando su altri modi alternativi per ricaricare i veicoli elettrici durante la marcia, quindi in futuro i conducenti potrebbero non aver mai bisogno di fermarsi presso una tipica stazione di ricarica.

