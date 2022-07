Chi segue da tempo Dell e i suoi XPS non si stupirà poi molto, visto che da anni l’azienda mette a disposizione degli utenti, oltre alle versioni con Windows, delle Developer Edition con a bordo come sistema operativo una delle distro Linux più apprezzate e popolari: Ubuntu. E anche quest’anno il discorso si ripete perché sono disponibili in Italia e già acquistabili anche i nuovi Dell XPS 13 e XPS 13 Plus così conditi.

Purtroppo, al momento non c’è Ubuntu 22.04 ma la versione 20.04 LTS, anche se il comunicato stampa relativo e pubblicato nelle scorse ore parla chiaro: arriverà anche in alcuni mercati europei. Comunque, ecco tutti i dettagli, i prezzi e quello che c’è da sapere.

La Developer Edition certificata Ubuntu 22.04 LTS del nuovo Dell XPS 13 Plus

Sia Dell XPS 13 Plus che XPS 13 sono stati presentati la scorsa primavera, ricchi di novità sia esterne che interne. E se le versioni standard arrivano con Windows 11 Home o Pro, a seconda della configurazione scelta, è già noto da un po’ che c’è anche la possibilità di optare per la versione certificata Ubuntu, non la più recente 22.04 LTS, ma la 20.04, come anticipato. I portatili sono sempre loro, perché a parte questo dettaglio non cambiano le specifiche e nient’altro.

Per il mercato statunitense, e quello canadese è stata presentata proprio nelle scorse ore la versione Developer Edition di Dell XPS 13 Plus, quella con Ubuntu 22.04 LTS, che sarà disponibile a partire dal prossimo mese di agosto. Nel comunicato stampa relativo (che trovate qui e in cui sono dettagliate anche tutte le novità della versione 22.04 LTS) si parla anche di una prossima commercializzazione anche in alcuni mercati europei, benché non traspaiano ulteriori dettagli in proposito.

Per inciso, la versione in questione, con la versione più recente, è certificata Ubuntu, che vuol dire che tutto funziona a puntino perché testato appositamente e che viene garantito il supporto per un massimo di 10 anni, purché si rimanga sulla stessa versione.

Al momento, il nuovo Dell XPS 13 Plus, ma con Ubuntu 20.04 LTS, costa in Italia 1.574 euro sul sito Dell nella versione più basica, quella con lo schermo Full HD non touch screen, con Intel Core i5 (P di 12a Gen), grafica Intel Iris Xe, 8 GB di RAM e SSDD da 512 GB. Ma nel caso in cui arrivasse anche con a bordo questa nuova versione ve lo faremo sapere.

