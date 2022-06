È passato più di un mese dal lancio di Dell XPS 13 Plus sul nostro mercato, un portatile tutto nuovo con design all’avanguardia e processori Intel di dodicesima generazione. Ora è il turno dei cugini Dell XPS 13 e XPS 13 2-in-1, modelli che sono stati svelati qualche ora fa negli USA e che con tutta probabilità arriveranno prossimamente anche in Italia.

E proprio sulla falsariga della rinfrescata al design che ha coinvolto il notebook succitato arrivano i rinnovamenti estetici con cui si presentano i nuovi Dell XPS 13, sottili, leggeri e al passo coi tempi per ottimizzazione degli spazi e scelte stilistiche. Ci sono ovviamente i nuovi processori Intel Alder Lake (la serie U), schermi touch per entrambi e Windows 11, s’intende. Ma per tutti i dettagli, le specifiche, le immagini, i prezzi e le informazioni sulla disponibilità, seguiteci.

Caratteristiche e design di Dell XPS 13 2022

Immagini e design

Ci troviamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo. E lo si nota subito perché le linee minimali di Dell XPS 13 saltano all’occhio in un attimo. Non c’è più il “poggiapolsi” in fibra di carbonio ma un pannello più elegante e classico, realizzato in alluminio lavorato a CNC che si presenta in due colori Sky (azzurro) e Umber (terra d’ombra, una sorta di marrone che dà sul rossastro).

Parlando di numeri, è il notebook XPS 13 più leggero e sottile di sempre grazie a uno spessore di 13,9 mm e un peso che si ferma a 1,15 kg, merito anche della sottigliezza dei bordi dello schermo (che contribuiscono a ridurre le dimensioni generali del portatile) e a una scheda madre 1,8 volte più piccola rispetto al modello precedente.

Le specifiche tecniche

Il nuovo Dell XPS 13 monta uno schermo da 13,4 pollici di diagonale (non è un OLED), disponibile in tre versioni, tutte quante con rapporto di forma 3:2, con luminosità massima di 500 nit e trattamento antiriflesso: la variante base con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel) è disponibile sia in versione touchscreen che non, mentre la più pregiata arriva soltanto in una versione con pannello sensibile al tocco, con risoluzione UHD+ (3840 x 2400 pixel).

Sotto il cofano Dell XPS 13 2022 monta i processori Intel Core di 12esima generazione di serie U, un i5 o un i7 con annessa la grafica Intel Iris Xe e, a supporto 8, 16 o 32 GB di memoria RAM DDR5 (a 5200 MHz) e 256, 512 GB o 1 TB di SSD PCIe Gen 4.

Per il resto, troviamo quattro altoparlanti stereo (4 W), microfoni dual-array, una webcam a 720p, un lettore di impronte digitali e un sensore a infrarossi. Lato porte ci sono solo due Thunderbolt 4 (USB C), mentre per quanto riguarda la connettività, c’è sia il Bluetooth 5.2 che il Wi-Fi 6E. La batteria, infine, è da 51 Whr e si ricarica con un alimentatore da 45 W.

Nei dettagli di Dell XPS 13 2-in-1 2022

Design e immagini

Passiamo al Dell XPS 13 2-in-1, che di fatto è un tablet con Windows, che possiamo avvicinare in qualche modo a un Surface Pro di Microsoft, per intenderci. Il design è però tutt’altra cosa, le cui linee estetiche riprendono in qualche modo quelle già anticipate dal suo fratello tutto d’un pezzo.

Si presenta in due colorazioni, la medesima Sky già vista (azzurro) e la Slate (ardesia), la prima per la versione solo Wi-Fi, la seconda per il modello con 5G. I due modelli differiscono anche per ingombri oltre che per colorazioni, visto che lo Slate è un pelo più spesso (7,8 mm anziché 7,4) e un poco più pesante (811 grammi invece di 736).

Le specifiche tecniche

Dell XPS 13 2-in-1 si presenta anch’esso con Windows 11, e con i medesimi processori del portatile con cui condivide il nome. Troviamo quindi anche qui gli Intel core di dodicesima generazione: i5-1230U e i71250U. Due le opzioni relative alla RAM: 8 o 16 GB, in entrambi i casi dual-channel LPDDR4x. 256, 512 GB o 1 TB sono invece gli SSD PCIe Gen 4 disponibili con cui configurarlo.

Questo nuovo tablet o 2-in-1 che dir si voglia si presenta con uno schermo touch da 13 pollici in 3:2 con risoluzione 3K (2880 x 1920 pixel), 500 nit di luminosità massima, DisplayHDR 400, Dolby Vision, trattamento antiriflesso e antimacchia, e con Corning Gorilla Glass 7.

Anche in questo caso troviamo microfoni dual-array, ma gli speaker sono due, con Waves MaxxAudio Pro e Waves Nx 3D audio. Di buono c’è anche che la webcam è da 5 megapixel a 1080p, mentre la fotocamera posteriore è una 11 megapixel capace di registrare in 4K.

C’è inoltre da segnalare per Dell XPS 13 2-in-1 la presenza di un lettore di impronte digitali, di due porte Thunderbolt 4 (USB C), del Bluetooth 5.2, del Wi-Fi 6E e dell’opzione 5G (Intel 5000) esclusiva del modello più costoso. La batteria, infine, è da 49,5 Whr mentre l’alimentatore supporta i 45 W.

Prezzi e disponibilità dei nuovi Dell XPS 13 e XPS 13 2-in-1 2022

Come anticipato sia Dell XPS 13 che XPS 13 2-in-1 sono stati annunciati oggi sul mercato statunitense, segno che per la disponibilità italiana c’è ancora da pazientare. Conosciamo tuttavia il prezzo di listino ufficiale del solo notebook:

Dell XPS 13 parte da 999 dollari ed è già disponibile all’acquisto negli USA

parte da 999 dollari ed è già disponibile all’acquisto negli USA Dell XPS 13 2-in-1 supererà probabilmente tale importo e, parola di Dell, arriverà in estate.

Per maggiori dettagli su un’eventuale commercializzazione italiana continuate a seguirci.

