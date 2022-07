Computer, wearable, iPhone e altro nelle offerte Mobile Mania di MediaWorld

Nella giornata di oggi, 18 luglio 2022, ha preso il via il nuovo volantino promozionale Mobile Mania di MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online —, che offre la possibilità di pagare i propri acquisti a tasso zero tra tre mesi e comprende una grande varietà di offerte su iPhone, indossabili, computer e tablet e non solo.

Nel ricordarvi che in questo momento sono ancora attive le offerte Amazon sui notebook MSI e che — se siete in vena di pulizie — i Dyson Days termineranno proprio oggi, andiamo subito a spulciare il nuovo volantino di MediaWorld.

Mobile Mania: volantino di MediaWorld (fino al 26 luglio 2022)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste da MediaWorld nell’ambito di questa nuova iniziativa promozionale, vanno poste alcune premesse di carattere generale.

Innanzitutto, Mobile Mania è un volantino ed è valido da oggi, con scadenza già fissata per il 26 luglio prossimo. Potete sfogliarlo in formato virtuale a questo link: sfoglia il volantino.

In secondo luogo, va detto che MediaWorld permetterà di pagare in 20 rate a tasso zero tutti gli acquisti a partire da 199 euro, con prima rata tra tre mesi. Per maggiori informazioni, potete visitare questo link.

Offerte “Mobile Mania” di MediaWorld (18 – 26 luglio 2022)

Il volantino “Mobile Mania” comprende una lista molto lunga e variegata di offerte, per questo motivo, al fine di facilitarne la consultazione, di seguito le troverete già suddivise in base alla categoria dei prodotti.

Smartphone e iPhone

Wearable

Computer e tablet

TV

Queste e tutte le altre offerte della promozione sono disponibili in negozio e al link sottostante:

