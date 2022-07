Continuano le offerte Amazon sui notebook MSI. Dopo le promozioni del Prime Day 2022, infatti, la gamma di laptop di casa MSI torna protagonista delle promozioni Amazon con diversi modelli proposti in sconto fino al 26%. Si tratta di offerte da cogliere al volo se state cercando un nuovo notebook.

In sconto, infatti, ci sono i portatili della serie Modern, pensati per un utilizzo ma basico ma che non rinunciano ad un ottimo comparto tecnico. Non mancano, naturalmente, gli sconti sui notebook da gaming di MSI con vari modelli Katana, Pulse e Crosshair in sconto. Sconti anche per la gamma Creator, focalizzata sulla produttività ma adatta anche al gaming.

Tornano le offerte Amazon sui notebook MSI: ecco le migliori

Le offerte Amazon sui notebook MSI continuano e garantiscono la possibilità di acquistare uno dei laptop dell’azienda, vero e proprio punto di riferimento del settore, con condizioni particolarmente agevolate. Le offerte da sfruttare sono diverse.

Tra le promozioni più interessanti, ad esempio, segnaliamo le offerte dedicate alla gamma MSI Modern. I notebook ideali per la portabilità della gamma MSI sono in sconto del 20%. La prima offerta da considerare è dedicata al modello da 14 pollici con Core i3 di undicesima generazione proposto a 399 euro. Ci sono anche i modelli da 15,6 pollici con processore Core i5 e Core i7 che vengono proposti, rispettivamente al prezzo di 629 euro e 729 euro.

Ecco i dettagli dei tre MSI Modern in sconto:

MSI Modern 14 B11MOU-661XIT in offerta a 399 euro invece di 499 euro ; il notebook può contare su processore Intel Core i3-1115G4 , 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD; il display è da 14 pollici con risoluzione Full HD; questa versione del Modern non ha sistema operativo e l’utente dovrà provvedere in autonomia all’installazione

; il notebook può contare su processore , 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD; il display è da 14 pollici con risoluzione Full HD; questa versione del Modern non ha sistema operativo e l’utente dovrà provvedere in autonomia all’installazione MSI Modern 15 A11MU-1019IT in offerta a 629 euro invece di 799 euro ; il notebook presenta il processore Intel Core i5-1155G7 supportato da 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD; il sistema operativo è Windows 11 Home

; il notebook presenta il processore supportato da 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD; il sistema operativo è Windows 11 Home MSI Modern 15 A11MU-1018IT in offerta a 729 euro invece di 899 euro; questa versione della serie Modern presenta il processore Intel Core i7-1195G7, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD; il sistema operativo è Windows 11 Home

Se, invece, state cercando un notebook da gaming MSI c’è la possibilità di sfruttare diverse offerte Amazon. Per un notebook da gaming economico, ad esempio, si può puntare sull’ottimo MSI GF63 Thin che costa appena 899 euro e rappresenta una vera porta d’accesso al settore. Le proposte più complete dal punto di vista tecnico non mancano con la possibilità, ad esempio, di scegliere MSI Pulse GL76 che può contare su di un Core i7 di dodicesima generazione in grado di offrire una marcia in più grazie alla sua architettura ibrida. Ecco le proposte:

MSI GF63 Thin in offerta a 899 euro invece di 1.099 euro ; il notebook può contare su di un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD, processore I ntel Core i7-11800H , 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e una scheda video dedicata NVIDIA GTX 1650 con 4 GB di memoria

; il notebook può contare su di un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD, processore I , 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e una scheda video dedicata con 4 GB di memoria MSI Katana GF66 in offerta a 1.399 euro invece di 1.699 euro ; il laptop di MSI può contare sulla spinta della scheda video NVIDIA RTX 3070 (un vero affare a questo prezzo) supportata da un processore Intel Core i7-11800H , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD con refresh rate di 144 Hz

; il laptop di MSI può contare sulla spinta della scheda video (un vero affare a questo prezzo) supportata da un processore , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD con refresh rate di 144 Hz MSI Crosshair 15 in offerta a 1.399 euro invece di 1.899 euro ; il notebook presenta un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz oltre ad un processore Intel Core i7-12700H , 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e una scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria

; il notebook presenta un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz oltre ad un processore , 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e una scheda video con 6 GB di memoria MSI Pulse GL76 in offerta a 1.699 euro invece di 1.849 euro; il notebook presenta un display da 17,3 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz oltre ad un processore Intel Core i7-12700H, 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e una scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria

Occhio anche alle offerte dedicate ai notebook per creator e per il business. Tra le proposte disponibili troviamo:

MSI Prestige 15 in offerta a 1.399 euro invece di 1.799 euro ; il notebook in questione presenta il processore Intel Core i7-1280P supportato da una scheda video RTX 3050 con 4 GB di memoria, 1 TB di SSD, 16 GB di RAM e un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD

; il notebook in questione presenta il processore supportato da una scheda video con 4 GB di memoria, 1 TB di SSD, 16 GB di RAM e un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD MSI Creator Z16 in offerta a 2.249 euro invece di 2.699 euro; il notebook presenta un processore Intel Core i7-12700H, 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD, una scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria ed un display touch da 16 pollici con risoluzione QHD

Per un quadro completo su tutte le offerte Amazon dedicate ai notebook MSI, infine, è possibile sfruttare il link qui di sotto per accedere alla pagina dello store dedicata alla promozione. Ricordiamo che tutti i notebook segnalati sono dotati di tastiera QWERTY italiana e di due anni di garanzia. I notebook MSI in offerta, inoltre, sono venduti e spediti da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post vendita offerti da Amazon.

