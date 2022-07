Sono arrivati nuovi Dyson Days con tante offerte esclusive che toccano i prodotti del noto marchio: in promozione solo per pochi giorni e in quantità limitate abbiamo soprattutto aspirapolvere senza fili, ma anche ventilatori (una manna dal cielo con il caldo di questi giorni), asciugacapelli e altri prodotti della gamma. Pronti ad andare a scoprire gli sconti più intriganti?

Tante offerte esclusive per la casa con i nuovi Dyson Days, ma solo per poco

I nuovi Dyson Days sono arrivati e mettono a disposizione offerte su tanti prodotti del marchio britannico: possiamo trovare diversi aspirapolvere senza filo, come V11 Motorhead, V11 Absolute, V10 Absolute e V10 Animal, ma anche tanto altro, come il ventilatore e umidificatore Dyson AM10, il ventilatore e purificatore Pure Cool Link, lo Styler Airwrap e l’asciugacapelli Supersonic. Tutti i prodotti sono venduti direttamente da Dyson attraverso il suo shop eBay ufficiale e vengono proposti con garanzia di due anni (o di un anno per quelli ricondizionati).

Ecco alcune delle offerte più interessanti dei Dyson Days in questione:

Per scoprire tutte le offerte eBay dei Dyson Days non dovete fare altro che seguire il link qui sotto: vi consigliamo di non tentennare troppo, perché sono valide solo fino al 18 luglio 2022. Se invece siete in clima saldi, sappiate che sul sito sono ancora disponibili tantissime offerte moda, anche con un coupon del 20% che consente di risparmiare fino a 100 euro.

