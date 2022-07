Gli smartwatch a marchio Amazfit sono da anni una soluzione valida per gli utenti più attenti al rapporto qualità-prezzo, per questo motivo non sorprende la curiosità che già circonda i prossimi modelli Amazfit GTR 4 e Amazfit GTS 4, di cui proprio oggi andiamo a scoprire le prime immagini esclusive.

Per Amazfit questo mese di luglio si sta rivelando davvero molto ricco di novità: nelle prime due settimane del mese abbiamo già fatto ufficialmente la conoscenza con gli economici Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro, approdati anche sul mercato italiano, e con Amazfit GTS 4 mini. In questa sede rimaniamo nell’ambito della serie di appartenenza di quest’ultimo modello, tuttavia alziamo l’asticella e ci occupiamo dei prossimi smartwatch di riferimento del brand.

Amazfit GTR 4 e Amazfit GTS 4: immagini e dettagli tecnici

Amazfit GTR 4 e Amazfit GTS 4 saranno i nuovi modelli di punta del marchio cinese e saranno chiamati a raccogliere l’eredità degli apprezzati GTR 3 e GTS 3 (di cui trovate a questo link la nostra recensione) dello scorso anno.

I due nuovi smartwatch, come al solito, saranno praticamente impossibili da distinguere per quanto riguarda la dotazione tecnica interna, con il design a fare da principale elemento di distinzione: come sempre, il modello GTR avrà infatti il display circolare, mentre quello GTS sarà squadrato.

Dando uno sguardo alle caratteristiche tecniche, Amazfit GTR 4 metterà sul piatto un display AMOLED circolare di tipo touchscreen con diagonale di 1,43 pollici e risoluzione di 466 x 466 pixel. Il wearable sarà dotato anche della funzione Always-on Display (AoD). Quanto ai materiali costruttivi, la cassa sarà realizzata in lega di alluminio e verrà proposta nelle colorazioni black e silver; sul lato destro saranno posizionati un tasto fisico e la corona, che permetteranno di gestire il dispositivo senza toccare lo schermo. Amazfit GTR 4 verrà proposto con possibilità di scegliere il cinturino in pelle, oppure in silicone o in nylon.

Venendo ad Amazfit GTS 4, il modello di forma squadrata, rectius rettangolare, sarà anche quello più grande e infatti metterà a disposizione uno schermo AMOLED con una diagonale di 1,75 pollici e una risoluzione di 390 x 450 pixel. Anche questo modello avrà una cassa realizzata in lega di alluminio e offrirà una corona fisica sul lato destro per interagire col dispositivo. A dispetto del display più ampio, GTS 4 non sarà comunque uno smartwatch molto ingombrante, complici il peso di 27 grammi, al netto del cinturino, e lo spessore di soli 9,9 mm. A proposito dei cinturini, gli acquirenti potranno sceglierli in silicone o in nylon; le colorazioni proposte saranno black, rose gold e brown.

Come detto, messe da parte le differenze fisiche e di design, Amazfit GTR 4 e Amazfit GTS 4 saranno praticamente sovrapponibili dal punto di vista tecnico e nel discorso rientra anche il software: entrambi i modelli metteranno a disposizione una collezione di oltre 200 watch face, con varianti classiche, 30 versioni animate e possibilità di attivare l’opzione Always-on Display. GTR 4 e GTS 4 saranno adatti anche agli utenti più sportivi grazie alla capacità di tracciare oltre 150 modalità di allenamento con riconoscimento automatico, analisi dell’allenamento e suggerimenti utili. Un altro elemento utile per gli sportivi sarà il GPS dual-band con supporto per tutti e cinque i sistemi di rilevamento della posizione.

Entrambi gli smartwatch saranno parimenti dotati di speaker e microfono con supporto per le chiamate via Bluetooth e per la riproduzione musicale. Quanto alla parte salute e benessere, Amazfit aggiungerà il nuovo sensore ottico 4PD BioTracker 4.0 PPG, che dovrebbe garantire misurazioni più precise di battito cardiaco, ossigenazione del sangue e livelli di stress.

Tornando al software, a bordo ci sarà ovviamente Zepp OS 2.0 e in alcune regioni ci sarà l’assistente Amazon Alexa integrato. Entrambi gli smartwatch arriveranno con varie app proprietarie preinstallate e con il supporto a varie Mini App, tra cui GoPro e Home Connect, e persino mini giochi.

Amazfit GTR 4, con la sua batteria da 475 mAh, dovrebbe offrire 12 giorni di autonomia; Amazfit GTS 4, con batteria da 300 mAh (e display più grande), non dovrebbe andare oltre i 7 giorni.

In attesa di maggiori informazioni su prezzi e disponibilità — e sulle altre due chiacchierate varianti —, date un’occhiata alle prime immagini.

Previous Next Fullscreen

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS, la nostra selezione del mese