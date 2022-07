A una settimana dall’arrivo in Italia di Bip 3 e Bip 3 Pro, e dalla corposa fuga di notizie relativa ad Amazfit Band 7, ecco che il marchio di Zepp Health svela GTS 4 mini. Si tratta di uno smartwatch abbastanza economico, non particolarmente compatto, nonostante il nome, e ricco di funzioni, sia sportive che sanitarie, per il momento non ancora disponibile sul nostro mercato. In attesa di un suo prossimo ed eventuale arrivo, scopriamone meglio i dettagli visto che è stato ufficializzato negli USA e in India.

Caratteristiche e funzioni di Amazfit GTS 4 mini

È necessario partire dalle dimensioni per chiarire subito che non è proprio uno smartwatch minuscolo. Per quanto sia ben ottimizzato, lo schermo è un 1,65″ di diagonale, le dimensioni della scocca le seguenti: 41,8 x 36,66 x 9,1 mm; per un peso di 31,2 grammi (cinturino compreso).

Comunque, Amazfit GTS 4 mini si presenta con uno schermo AMOLED HD con risoluzione 336 x 384 pixel (la densità è pari a 309 ppi), 70,2% di rapporto fra schermo e superficie con vetro temperato a fare da scudo contro graffi e cadute e un trattamento dedicato contro le impronte. Sotto il cofano c’è un sensore BioTracker 3.0 PPG che, oltre a leggere la frequenza cardiaca 24 ore su 24, monitora anche i livelli di ossigenazione del sangue. Rientrano nel parco di funzioni per la salute anche il sistema di monitoraggio dello stress, del ciclo mestruale e del sonno, a fasi.

Da segnalare le oltre 120 modalità sportive (comprese le attività in acqua vista la resistenza alle immersioni fino a 5 atmosfere) di Amazfit GTS 4 mini, le funzioni relative per la stima del VO2Max, dei tempi di recuperi, il carico allenante, l’effetto dell’allenamento e i progressi, per gestire al meglio la propria forma fisica. Il sistema di posizionamento a 5 satelliti assicura un’ottima precisione nel tracciamento delle attività all’aperto.

Per il resto, Amazfit GTS 4 mini può contare sul PAI, sul supporto di Amazon Alexa e su tante funzioni smart: dai controlli della fotocamera dello smartphone, al cronometro, passando per le notifiche smart, le risposte rapide, gli avvisi di sedentarietà, la modalità non disturbare, l’elenco delle cose da fare, e tanto altro. L’autonomia? Amazfit dichiara fino a 15 giorni d’uso tipico, 8 giorni con un utilizzo più impegnativo, 45 con la modalità risparmio energetico attiva e 21 ore con tracciamento GPS continuo, merito di una batteria da 270 mAh.

Immagini di Amazfit GTS 4 mini

Prezzi e disponibilità di Amazfit GTS 4 mini

Amazfit GTS 4 mini è per ora disponibile sul mercato statunitense e indiano, ma presto arriverà anche altrove, probabilmente anche da noi. Le colorazioni sono quattro (Moonlight White, Fiammingo Pink, Mint Blue e Moonlight Black) il prezzo di listino è pari a 119,99 dollari, che convertito nella nostra valuta oggi equivalgono a 119 euro circa. Ma attendiamo l’ufficialità europea per saperne di più in proposito.

