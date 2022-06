All’indomani del lancio in Italia della versione pregiata di Amazfit GTR 3 Pro, la Limited Edition in stile Bauhaus, e a qualche settimana di distanza dalla presentazione del più volgare T-Rex 2, ecco trapelare nuovi dettagli relativi alla prossima generazione degli Amazfit GT 4. Come anticipato nel titolo, pare trattarsi di una famiglia piuttosto numerosa visto che, oltre a GTR 4 e GTS 4, alcune voci di corridoio scommettono sul prossimo debutto anche di una versione Pro (Amazfit GTR 4 Pro, si presume) e su un Mini (Amazfit GTS 4 Mini), fra l’altro già confermato dalla FCC.

In arrivo Amazfit GTR 4, GTR 4 Pro, GTS 4, e GTS 4 Mini?

Le indiscrezioni su cui si basano le informazioni qui riportate parlano di un possibile debutto nel terzo trimestre dell’anno, quindi a partire da luglio ed entro settembre 2022, probabilmente dopo i nuovi Bip stando a quanto dichiarato da un interno, questione che allungherebbe di un po’ i tempi, ponendo tuttavia ottobre 2022 come periodo ancor più probabile, periodo di lancio anche della famiglia attualmente in vendita d’altronde.

Comunque, se inizialmente si pensava che Zepp Health, l’azienda produttrice, avesse in mente di presentare la versione con quadrante rotondo (Amazfit GTS 4) e quella con la scocca tondeggiante (Amazfit GTR 4) pare che ce ne sia almeno un’altra di variante nei piani del marchio. L’ipotesi è stata corroborata anche dalla FCC, per quanto riguarda un certo Amazfit GTS 4 Mini, emerso nei documenti archiviati dell’ente.

E se ciò non bastasse, i colleghi di Gadgets & Wearables, da cui derivano le indiscrezioni, scommettono fra l’altro su un probabile arrivo di Amazfit GTR 4 Pro, come ovvio successore dello smartwatch attualmente in gamma, e che citavamo in prima battuta. Ad ogni modo, i rumor finora emersi confermano l’esistenza delle tre varianti, perlomeno, ma non possiamo nemmeno escludere l’arrivo di una nuova versione Pro, che visto il successo del modello in commercio, non sorprenderebbe affatto. Al momento non abbiamo ulteriori immagini né dettagli in merito, ma vi terremo aggiornati.

In copertina c’è Amazfit GTR 3 Pro (di cui qui trovi la recensione)

