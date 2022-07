Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a luglio 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di due anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo caldo mese estivo, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a luglio 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a luglio 2022

Film in uscita su Apple TV+

Questo mese di luglio non sono previste novità su Apple TV+ per quanto riguarda i film, ma potete consolarvi con le interessanti serie TV in arrivo questo mese. In più potete sempre recuperare i lungometraggi usciti i mesi scorsi: tra questi Cha Cha Real Smooth con Dakota Johnson, ma anche Il cielo è ovunque e Macbeth (tre candidature agli Oscar 2022, compresa quella per il miglior attore per Denzel Washington). Per una selezione dei migliori film è disponibile il nostro approfondimento dedicato.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Black Bird (original)

Una delle novità Apple TV+ di luglio 2022 più attese è Black Bird, serie TV crime ispirata a una storia vera. Jimmy Keene (Taron Egerton), campione di football del liceo e figlio di un poliziotto decorato, viene condannato a 10 anni di reclusione in una prigione di minima sicurezza. Il ragazzo si trova a un bivio importante: entrare in un carcere di massima sicurezza per chi ha problemi mentali e diventare amico del sospetto serial killer Larry Hall (Paul Walter Hauser) o rimanere dov’è per scontare l’intera pena senza possibilità di libertà condizionale. L’unico modo per uscire è ottenere una confessione da Hall e scoprire dove sono stati seppelliti i corpi di diverse ragazzine, prima che l’appello venga accolto. Il sospettato sta dicendo la verità o sta solo raccontando l’ennesima storiella da bugiardo seriale? La serie è disponibile dall’8 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Black Bird.

Anatra e Oca

Una nuova serie per bambini sbarca questo mese sulla piattaforma streaming: si tratta di Anatra e Oca, ispirata ai libri bestseller del New York Times di Tad Hills. Si tratta di una serie prescolare che celebra l’importanza dell’amicizia e dell’accettazione di sé e degli altri. Racconta le avventure di due amici piumati che non potrebbero essere più diversi, e infatti battibeccano continuamente. Questo finché non scoprono che abbracciare e apprezzare le reciproche differenze può aiutarli a escogitare idee sempre nuove per risolvere le grandi e le piccole sfide quotidiane. Disponibile dall’8 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Anatra e Oca.

Un passo alla volta

Il 22 luglio 2022 arriva sulla piattaforma Un passo alla volta, una nuova serie comedy live action per ragazzi basata sul libro “Just Don’t Fall” dell’atleta paralimpico, autore, speaker motivazionale e comico Josh Sundquist. Racconta la storia del dodicenne Josh Dubin nel momento in cui inizia la scuola, quando passa dall’istruzione a casa a quella pubblica. Desideroso di vivere tutto ciò che la scuola media ha da offrirgli, deve affrontare nuove sfide per convincere gli altri a non soffermarsi sulla sua protesi alla gamba e a conoscerlo per quello che è, mentre si ritaglia un posto tra i compagni, i suoi migliori amici Kyle e Gabriella e la famiglia, che lo accompagnano passo passo. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un passo alla volta.

Trying – stagione 3 (original)

Tra le più importanti novità Apple TV+ di luglio 2022 c’è la terza stagione di Trying, serie TV che segue una coppia che vuole avere un figlio, ma fa fatica a concepirlo. Dopo la drammatica conclusione della seconda stagione, questi otto nuovi episodi vedono Nikki e Jason neogenitori di due bambini che stanno ancora imparando a conoscere. Tenerli a bada si rivela una cosa più complicata di quanto pensassero inizialmente: catapultati nel complicato mondo della genitorialità, i due vedono messi a dura prova il proprio rapporto e quello con parenti e amici più cari. Nikki e Jason cercano disperatamente di gestire gli alti e i bassi del ruolo da genitori, in bilico tra amore incondizionato e salute mentale. Disponibile dal 22 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Trying.

Surface

Tra le serie TV da vedere su Apple TV+ questo mese c’è Surface, che vede protagonista Gugu Mbatha-Raw (“The Morning Show“) nell’élite di San Francisco. Sophie ha perso gran parte della memoria in seguito a un trauma cranico ritenuto il risultato di un tentativo di suicidio. Mentre cerca di ricostruire la sua vita con l’aiuto del marito e degli amici, la donna inizia a mettere in dubbio se la verità che le hanno raccontato sia davvero quella che ha vissuto. Una serie thriller sexy e raffinata tra colpi di scena e triangoli amorosi che porta a una domanda: e se un giorno ti svegliassi senza conoscere i tuoi segreti? La storia di una riscoperta di sé che spinge a chiedersi se le persone siano predestinate a diventare ciò che sono o se possano scegliere la propria identità. Disponibile in streaming dal 29 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Surface.

Ambra Chiaro

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di luglio 2022 con Ambra Chiaro (Amber Brown il titolo originale), serie basata sui bestseller di Paula Danziger con più di 10 milioni di copie stampate. Uno sguardo senza filtri su una ragazza che sta attraversando un brutto periodo tra il divorzio dei suoi genitori e il trasferimento del suo migliore amico. Ambra si rifugia nell’arte e nella musica per affrontare il momento difficile, trovando nuove occasioni per esprimere i propri sentimenti e per provare gratitudine verso l’affetto che la circonda. Disponibile in streaming dal 29 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ambra Chiaro.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Physycal (nuovi episodi della stagione 2)

(nuovi episodi della stagione 2) For All Mankind (nuovi episodi della stagione 3)

(nuovi episodi della stagione 3) Loot (nuovi episodi)

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a luglio 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

