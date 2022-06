Le novità Infinity+ di luglio 2022 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato la primavera 2021 con la nascita di Mediaset Infinity, è ormai tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo caldo mese estivo diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a luglio 2022 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Cosa guardare su Infinity+ a luglio 2022

Film in uscita su Infinity+

Collezione Quentin Tarantino

Tra le novità Infinity+ di luglio 2022 una collezione di alcuni dei migliori film di Quentin Tarantino: Kill Bill – Volume 1 (dall’1 luglio 2022), Kill Bill – Volume 2 (dal 2 luglio 2022), Pulp Fiction (dal 3 luglio 2022) e The Hateful Eight (dal 4 luglio 2022), arricchiti dal documentario QT8: Quentin Tarantino – The First Eight (dall’1 luglio 2022), che ripercorre i primi otto film del celebre regista. Nei due iconici capitoli con protagonista Uma Thurman, un’abile assassina cambia vita e fugge sotto un’altra identità, ma il suo passato irrompe e massacra tutte le persone a lei care: risvegliatasi dal coma, andrà in cerca di vendetta. Pulp Fiction è forse la pellicola più celebre del regista e vede alcune storie intrecciarsi: un killer si innamora della moglie del suo capo, un pugile rinnega la sua promessa e una coppia tenta una rapina che va subito fuori controllo. In The Hateful Eight, una diligenza con a bordo un cacciatore di taglie, una latitante e un ex soldato è costretta a fermarsi nel cuore del Wyoming per una tempesta di neve: gli occupanti trovano rifugio in un emporio insieme ad altri ospiti, ma la situazione è destinata a degenerare. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Hateful Eight.

Collezione Resident Evil

Questo mese da non perdere per gli amanti della saga arrivano tutti e sei i film della celebre saga cinematografica tratta dagli iconici videogiochi Capcom: arrivano sulla piattaforma a partire dal 5 luglio 2022 i film Resident Evil, Resident Evil: Afterlife (6 luglio), Resident Evil: Apocalypse (7 luglio), Resident Evil: Extinction (8 luglio), Resident Evil: Retribution (9 luglio) e Resident Evil: The Final Chapter (10 luglio), anche se con date che non corrispondono all’uscita cronologica nelle sale. Di genere action-horror, la serie di film è liberamente ispirata all’omonima saga videoludica e ha come protagonista Alice (Milla Jovovich), che combatte contro la perfida Umbrella Corporation, le cui armi biologiche hanno scatenato una terribile apocalisse zombie. Nonostante Alice non sia un personaggio presente nella saga originale, nelle pellicole ne appaiono diversi presenti nei giochi come Claire Valentine, Jill Valentine, Ada Wong, Chris Redfield, Leon S. Kennedy e Albert Wesker. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Resident Evil: The Final Chapter.

Non si scherza col fuoco

Le novità Infinity+ di luglio 2022 includono Non si scherza col fuoco, commedia che segue la storia del sovrintendente Jake Carson (John Cena) e della sua squadra scelta di pompieri. Il team riesce a salvare tre fratellini durante uno spaventoso incendio, ma si rende conto che nessun allenamento potrebbe prepararli all’incarico più impegnativo di sempre: fare i babysitter. Non riuscendo a rintracciare i genitori dei bambini, i pompieri vedranno le loro vite, il loro lavoro e la centrale andare sottosopra, imparando in fretta che i bambini, esattamente come gli incendi, sono selvaggi e imprevedibili. Disponibile dal 5 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Non si scherza col fuoco.

Me contro Te Il Film – Persi nel tempo (Premiere)

Il popolare duo di YouTuber è tornato per la terza volta sul (grande) schermo con Me contro Te Il Film – Persi nel tempo, una commedia disponibile sulla piattaforma streaming dall’8 al 14 luglio 2022 (Infinity+ Premiere). Luì è finalmente pronto per conseguire il diploma come scienziato con accanto Sofì per dargli man forte. Qualcosa però va storto, dato che il Signor S, Perfidia e gli altri scagnozzi invadono lo studio di Luì per rubare gli oggetti magici, in particolare la clessidra: quest’ultima, durante la colluttazione, cade a terra e si rompe, rilasciando la polvere contenuta al suo interno e trasportando tutti i presenti indietro nel tempo. Si ritroveranno nell’Antico Egitto, dove conosceranno nuovi amici, ma anche una nuova minaccia: la regina Viperiana è infatti decisa a mettere le mani sugli oggetti magici. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Me contro Te Il Film – Persi nel tempo.

7 donne e un mistero (Premiere)

Torna questo mese di luglio sulla piattaforma la commedia di Alessandro Genovesi 7 donne e un mistero, disponibile con l’iniziativa Premiere dal 15 al 21 luglio 2022. Segue le ore successive all’omicidio di un uomo, un imprenditore ucciso misteriosamente nella sua casa. Nella villa si sono riunite tutte le donne che in un modo o nell’altro hanno fatto parte della sua vita: per un motivo o per un altro sono tutte sospettate e, mentre ognuna cerca di buttare fango sulle altre rivelandone i segreti, sono costrette ad affrontare situazioni che fino ad allora non avevano voluto mettere in luce. Chi sarà l’omicida? Nel cast Margherita Buy e Diana Del Bufalo. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 7 donne e un mistero.

Sulle nuvole (Premiere)

Tra le novità Infinity+ di luglio 2022 da vedere c’è anche Sulle nuvole, film sentimentale diretto da Tommaso Paradiso uscito al cinema a fine aprile 2022. Racconta la storia di Nic Vega (Marco Cocci), un noto cantante con un grande successo alle spalle che sta attraversando un periodo difficile della sua carriera: è rimasto solo, non ha più amici, è privo di ispirazione e sta perdendo la sua popolarità. Decide quindi di tornare da Francesca (Barbara Ronchi), il suo più grande amore, con la quale ha avuto una lunga storia durata anni. A distanza di tempo, la donna vive serena e felice: riuscirà Nic a trovare il suo riscatto e a (ri)trovare l’amore? Potete scoprirlo dal 22 al 28 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sulle nuvole.

Matrix Resurrections (Premiere)

Dopo il passaggio dello scorso maggio torna tra i film da non perdere Matrix Resurrections, l’atteso sequel uscito a distanza di 20 anni da Matrix Revolutions. Thomas Anderson, cioè Neo (Keanu Reeves), è di nuovo nel mondo reale ma è continuamente tormentato da sogni e visioni a cui non riesce a dare un senso e si rivolge a un analista (Neil Patrick Harris). Sembra non ricordare molto di quanto gli è successo, tanto da non riconoscere neanche Trinity (Carrie-Anne Moss), anche se si accorge di come le persone siano vittime della tecnologia. Grazie a una pillola blu che assume ogni giorno non riesce a capire che si trova in una falsa realtà, ma un incontro e la sospensione dell’assunzione della pillola inizieranno a riportare Neo alla consapevolezza: è pronto a spingersi ancora più in profondità nella tanta del Bianconiglio? Disponibile con Premiere dal 29 luglio al 4 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Matrix Resurections.

Altri film da vedere su Infinity+ a luglio 2022

Cry Macho – Ritorno a casa – dall’1 al 7 luglio 2022 (Premiere)

– dall’1 al 7 luglio 2022 (Premiere) Insidious – L’ultima chiave – 2 luglio 2022

– 2 luglio 2022 El Dorado – 2 luglio 2022

– 2 luglio 2022 The Untouchables – Gli intoccabili – 4 luglio 2022

– 4 luglio 2022 Il patto dei lupi – 6 luglio 2022

– 6 luglio 2022 1997: Fuga da New York – 7 luglio 2022

– 7 luglio 2022 Assassinio allo specchio – 8 luglio 2022

– 8 luglio 2022 L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz – 9 luglio 2022

– 9 luglio 2022 Tata Matilda – 10 luglio 2022

– 10 luglio 2022 Bastille Day: Il colpo del secolo – 13 luglio 2022

– 13 luglio 2022 Cena con delitto – Knives Out – 15 luglio 2022

– 15 luglio 2022 Non succede, ma se succede… – 16 luglio 2022

– 16 luglio 2022 USS Indianapolis – 19 luglio 2022

– 19 luglio 2022 Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse – 20 luglio 2022

– 20 luglio 2022 La Llorona: le lacrime del male – 28 luglio 2022

– 28 luglio 2022 Shazam! – 28 luglio 2022

– 28 luglio 2022 Io c’è – 29 luglio 2022

– 29 luglio 2022 Bentornato presidente – 31 luglio 2022

Serie TV da vedere su Infinity+

Animal Kingdom – stagione 5

Tra le novità Infinity+ di luglio 2022 relativamente alle serie TV (ri)troviamo la quinta stagione di Animal Kingdom, penultima della serie drammatica basata sull’omonimo film del 2010. Segue la vita di J Cody, un ragazzo diciassettenne che dopo la prematura morte della madre per overdose si trasferisce a Oceanside, una città nella California del Sud. Va a vivere dalla famiglia degli zii, composta da Pope, aggressivo e violento gemello di sua madre, Craig, amante del rischio e grande consumatore di droghe, e Deran, ex surfista che cerca di nascondere la sua omosessualità e ha aperto un bar; a questi si aggiunge il fratello adottivo Baz, sempre occupato a manipolare gli altri. La famiglia è capitanata dalla nonna, la terribile Janine “Smuft” Cody, ed è dedita alla malavita e ai grandi crimini. Disponibile da luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di Animal Kingdom.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a luglio 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di giugno da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: Le 10 migliori serie TV su Disney+: la nostra selezione