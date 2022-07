Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di luglio 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese estivo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a luglio 2022 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a luglio 2022

Film in uscita su Netflix

Sotto il sole di Amalfi (original)

Partiamo con l’atteso Sotto il sole di Amalfi, sequel di Sotto il sole di Riccione. Il film segue amicizie estive e storie d’amore sullo sfondo della splendida costiera amalfitana. Vincenzo, Camilla, Furio, Irene e Lucio sono di nuovo riuniti per un’altra estate insieme: Camilla fa ritorno dal Canada, dove ha trascorso un anno di studi, insieme a Nathalie, ragazza dal carattere ironico e insicura, e può riabbracciare Vincenzo; Furio non smette di fare il dongiovanni e di provare a conquistare ogni donna senza criterio. Intanto la madre di Vincenzo, Irene, decide di seguire il figlio ad Amalfi insieme a Lucio. Si tratta del debutto alla regia per Martina Pastori e vede tra i protagonisti principali Lorenzo Zurzolo, Ludovica Martino, Isabella Ferrari e Luca Ward. Disponibile in streaming dal 13 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sotto il sole di Amalfi.

Tenet

Arriva su Netflix questo mese Tenet, l’ultimo film di Christopher Nolan che mischia fantascienza, thriller e azione. Ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale, vede un agente ben addestrato e molto sensibile (John David Washington) alle prese con un compito cruciale: deve fermare quella che potrebbe rivelarsi come un’apocalisse planetaria, con l’aiuto di un partner (Robert Pattinson) e di una vecchia conoscenza. Per fronteggiare la minaccia dovranno destreggiarsi in qualcosa al di là del tempo reale e dovranno avere a che fare con una manipolazione temporale, detta inversione. Quest’ultima è un’arma a doppio taglio: impiegata su larga scala potrebbe diventare una forma di terrorismo, ma si tratta del mezzo più efficace per salvare l’umanità ed evitare una terza guerra mondiale. Disponibile dal 15 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tenet.

Spider-Man: No Way Home

Tra le novità Netflix di luglio 2022 più attese c’è Spider-Man: No Way Home, il primo capitolo nella storia cinematografica che vede l’identità dell’amichevole supereroe di quartiere svelata al mondo. La vita di Peter Parker (Tom Holland) e delle persone a cui tiene, tra cui MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon), finisce al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, e il ragazzo decide di rivolgersi al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) per chiedergli di ripristinare il suo segreto. Questo decide di aiutarlo, ma l’incantesimo non va come dovrebbe e finisce per aprire uno squarcio nel mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Disponibile in streaming dal 15 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home.

Persuasione (original)

Arriva questo mese sulla piattaforma anche Persuasione, film con protagonista Dakota Johnson diretto da Carrie Cracknell, adattamento del romanzo di Jan Austen. Racconta la storia di Anne Elliot, una giovane donna anticonformista che vive con l’altezzosa famiglia sull’orlo del crollo finanziario e che dimostra di possedere una sensibilità moderna. Quando nella sua vita fa ritorno Frederick Wentworth (Cosmo Jarvis), l’affascinante giovane da lei allontanato anni prima, Anne deve scegliere se gettarsi il passato alle spalle oppure ascoltare il suo cuore e aprirsi a una seconda possibilità. Disponibile dal 15 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Persuasione.

The Gray Man (original)

Le novità Netflix di luglio 2022 portano The Gray Man, thriller d’azione con un cast d’eccezione che vede Ryan Gosling, Billy Bob Thornton, Chris Evan e Ana de Armas. Tratto dal romanzo “Tre giorni per un delitto” di Mark Greaney, racconta di un agente della CIA che scopre per caso i sinistri segreti dell’agenzia. L’Uomo Grigio è l’ex agente della CIA Court Gentry, detto anche Sierra Six. Preso da un penitenziario federale e assoldato dall’ex supervisore Donald Fitzroy, era un tempo un sicario a pagamento esperto e approvato dall’agenzia. Ora però la situazione è cambiata e l’uomo diventa l’obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen, ex collega che farà l’impossibile per eliminarlo. Fortunatamente Six ha dalla sua parte l’agente Dani Miranda. Disponibile dal 22 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Gray Man.

Altri film da vedere su Netflix a luglio 2022

Knives Out – Cena con delitto – 4 luglio 2022

– 4 luglio 2022 Da ciao ad addio (original) – 6 luglio 2022

(original) – 6 luglio 2022 Il mostro dei mari (original) – 8 luglio 2022

(original) – 8 luglio 2022 Le relazioni pericolose (original) – 8 luglio 2022

(original) – 8 luglio 2022 Un passato da cancellare (original) – 27 luglio 2022

(original) – 27 luglio 2022 Purple Hearts (original) – 29 luglio 2022

(original) – 29 luglio 2022 Io c’è – 29 luglio 2022

Serie TV da vedere su Netflix

Stranger Things – stagione 4, Volume 2 (original)

Una delle novità più attese del luglio 2022 di Netflix è senza dubbio la seconda parte della quarta stagione di Stranger Things, composta da soli due episodi. Nei capitoli 8 e 9 volge al termine la stagione lanciata lo scorso maggio, che ha visto arrivare una nuova e terrificante minaccia soprannaturale. La prima parte si era conclusa con una grande rivelazione, e ci aspetta un epico finale in attesa di giungere alla stagione finale, la quinta. Il Volume 2 è disponibile in streaming dall’1 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda parte della quarta stagione di Stranger Things.

Better Call Saul – stagione 6, 2a parte, finale (original)

Altro attesissimo finale, questa volta non solo della stagione ma anche dell’intera serie: da non perdere questo mese la seconda parte della sesta stagione di Better Call Saul, popolarissima serie TV spin-off e prequel di Breaking Bad che vede protagonista Jimmy McGill/Saul Goodman, l’avvocato interpretato da Bob Odenkirk conosciuto nella serie principale. Si concludono dunque il complicato viaggio e la trasformazione di Jimmy nell’avvocato criminale che abbiamo tutti conosciuto nella serie con Bryan Cranston e Aaron Paul. La prima parte è disponibile dallo scorso aprile, la seconda dal 14 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di Better Call Saul.

Resident Evil: La serie (original)

I fan della celebre saga di videogiochi Capcom non possono lasciarsi sfuggire Resident Evil: La serie, che si sviluppa attorno a due archi temporali. Anno 2036: quattordici anni dopo che la diffusione di Joy ha causato così tanto dolore, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo invaso da terrificanti creature infettate e assetate di sangue. Jade è tormentata dal passato a New Raccoon City, dalle agghiaccianti connessioni del padre con l’inquietante Umbrella Corporation e da ciò che è successo alla sorella Billie. Con Lance Reddick ed Ella Balinska. Disponibile in streaming dal 14 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Resident Evil: La serie.

L’uomo più odiato di Internet (original)

Tra i contenuti da vedere questo mese su Netflix c’è anche L’uomo più odiato di Internet, una docu-serie che racconta la storia della missione intrapresa da una madre contro il sedicente “re del revenge porn”, responsabile di aver fatto pubblicare online le foto di nudo della figlia. Hunter Moore ha raggiunto la fama nei primi anni 2010 con un famigerato portale di “revenge porn”, un sito che pubblicava foto di nudo di donne e uomini, spesso senza il loro consenso e con risultati devastanti. Attraverso alcune interviste esclusive a donne e uomini che hanno lottato per far eliminare le immagini, la serie in tre parti narra la resa dei conti, che avviene per mano di una madre che vuole proteggere la figlia. Disponibile dal 27 luglio 2022.

Uncoupled (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di luglio 2022 da vedere con Uncoupled, una serie con Neil Patrick Harris che racconta di delusioni d’amore e del percorso per superarle con grande ironia. Michael pensava che la sua vita fosse perfetta: una carriera di successo come agente immobiliare, una famiglia solidale, amicizie e una relazione stabile con il suo compagno Colin. Tutto questo crolla quando quest’ultimo lo sorprende lasciandolo dopo 17 anni di relazione. All’improvviso l’uomo si ritrova a dover affrontare due incubi: perdere quella che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi a più di quarant’anni da uomo single e gay a New York. Disponibile in streaming dal 29 luglio 2022. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Uncoupled.

Altre serie TV da vedere su Netflix

King of Stonks (original) – 6 luglio 2022

(original) – 6 luglio 2022 Boo, Bitch (original) – 8 luglio 2022

(original) – 8 luglio 2022 Quella notte infinita (original) – 8 luglio 2022

(original) – 8 luglio 2022 Come costruire una sex room (original) – 8 luglio 2022

(original) – 8 luglio 2022 Come cambiare la tua mente (docu-serie original) – 12 luglio 2022

(docu-serie original) – 12 luglio 2022 D.B. Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla (docu-serie original) – 13 luglio 2022

(docu-serie original) – 13 luglio 2022 Matrimonio e desideri (original) – 15 luglio 2022

(original) – 15 luglio 2022 Farzar (original) – 15 luglio 2022

(original) – 15 luglio 2022 Virgin River ( stagione 4 , original) – 20 luglio 2022

( , original) – 20 luglio 2022 Jurassic World: Nuove avventure ( stagione 5 , original) – 21 luglio 2022

( , original) – 21 luglio 2022 L’arte soffiata ( stagione 3 , original) – 22 luglio 2022

( , original) – 22 luglio 2022 Street Food: USA (docu-serie original) – 26 luglio 2022

(docu-serie original) – 26 luglio 2022 Dream Home Makeover: la casa ideale ( stagione 3 , original) – 27 luglio 2022

( , original) – 27 luglio 2022 Keep Breathing (original) – 28 luglio 2022

(original) – 28 luglio 2022 Detective Connan: Zero’s Tea Time (original) – 28 luglio 2022

(original) – 28 luglio 2022 Fanático (original) – 29 luglio 2022

Queste dunque le migliori novità su Netflix a luglio 2022 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

