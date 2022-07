Quali sono le novità da vedere a luglio 2022 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a luglio 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a luglio 2022

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Corro da te

Apriamo le novità di luglio 2022 di NOW e Sky On Demand con Corro da te, commedia con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. Racconta la storia di Gianni, uno sportivo cinquantenne proprietario di un grande e famoso brand di scarpe che è anche un convinto dongiovanni, dato che non perde l’occasione di conquistare una donna dietro l’altra (soprattutto quelle più attraenti e più giovani di lui). Dopo la morte della madre, Gianni si reca alla casa di quest’ultima per recuperare le sue cose e, a causa di un equivoco, la vicina di casa, Alessia, lo crede disabile e si offre di dargli una mano. Così l’uomo si lancia verso una nuova conquista, fingendosi paraplegico pur di sedurla, ma le cose cambieranno quando farà la conoscenza della sorella di lei, Chiara, una bellissima donna costretta sulla sedia a rotelle a causa di un incidente. Disponibile dal 4 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Corro da te.

Ultima notte a Soho

Da non perdere questo mese su NOW e Sky Ultima notte a Soho, thriller diretto da Edgar Wright con Thomasin McKenzie e Anya Taylor Joy. La storia di Eloise, una ragazza con la passione per la moda che dopo essersi trasferita a Londra sviluppa una misteriosa connessione spazio-temporale con Sandy, una cantante degli anni ’60: la giovane riesce a tornare indietro nel tempo e si ritrova nella Londra di quegli anni. Eloise incontra Sandie e rivive quel lontano decennio musicale, anche se il sogno si trasforma presto in un incubo. Il suo viaggio nel tempo inizia infatti ad avere terribili conseguenze. Disponibile dal 7 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ultima notte a Soho.

Moonfall

Gli amanti della fantascienza non possono lasciarsi sfuggire questo mese Moonfall, un film apocalittico diretto da Roland Emmerich che racconta cosa accadrebbe se la Luna perdesse la sua orbita intorno alla Terra. Perso il suo moto di rotazione, il nostro satellite è in rotta di collisione col pianeta, e l’impatto porterebbe alla totale distruzione. L’ex astronauta Jo Fowler (Halle Berry), che lavora con la NASA, sembra riuscire a trovare la soluzione al problema, ma mancano poche settimane all’evento e in pochi le danno retta: tra questi il collega Brian Harper (Patrick Wilson) e il cospirazionista KC Houseman (John Bradley). I tre sono determinati a condurre una missione nello spazio, ma una volta giunti lassù scoprono qualcosa di inimmaginabile. Disponibile dall’11 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Moonfall.

Spider-Man: No Way Home

Da vedere tra le novità NOW e Sky On Demand di luglio 2022, soprattutto per i fan Marvel e dell’amichevole supereroe di quartiere, c’è Spider-Man: No Way Home, il primo capitolo della storia cinematografica dell’uomo-ragno nel quale l’identità di quest’ultimo viene rivelata al mondo. Peter Parker (Tom Holland) vede finire in pasto al pubblico la sua vita e quella di chi gli sta intorno, come MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon), con tutte le conseguenze che questo comporta. Incapace di restare a guardare passivamente, Peter si rivolge al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) chiedendogli di far tornare le cose com’erano e di nascondere nuovamente la sua identità: l’incantesimo dell’Oblio non va come dovrebbe, e Strange apre inavvertitamente uno squarcio nel mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da Spider-Man in qualsiasi universo. Da non perdere dal 15 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home.

C’era una volta il crimine

In arrivo questo mese anche C’era una volta il crimine, terzo capitolo della saga di viaggi nel tempo partita con Non ci resta che il crimine (2019), che fa segnare il ritorno di Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. La banda di criminali improvvisata è decisa a compiere un altro viaggio indietro nel tempo, questa volta fino ad arrivare al 1943: vogliono rubare la Gioconda e riportarla in Italia. Ad aiutarli il puntiglioso professore di storia Claudio Ranieri (Giampaolo Morelli) e la giovane nonna di uno dei protagonisti, Adele (Carolina Crescentini). Il piano si complica a causa dei nazisti e delle devastazioni portate dalla Seconda Guerra Mondiale. Disponibile dal 18 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di C’era una volta il crimine.

Blacklight

In occasione del lancio della Collection dedicata ai film di Liam Neeson, debutta su NOW e Sky il nuovo thriller Blacklight, che vede protagonista proprio il celebre attore britannico nei panni di Travis Block, un agente dell’FBI in pensione. Ora che non è più in servizio, l’uomo ha l’incarico di aiutare gli agenti sotto copertura quando questi si trovano in difficoltà o qualora la loro identità venga a galla. Quando si ritrova a tirare fuori dai guai l’agente Dusty, Travis viene a conoscenza di una cospirazione che coinvolge anche i più alti livelli di grado e che tocca il programma Operation Unity, nel cui mirino finiscono alcuni semplici cittadini. Deciso a scoprire la verità, Block si rivolge a una giornalista, mettendo in pericolo la sua vita e quella di chi gli sta intorno. Disponibile dal 25 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Blacklight.

Scompartimento n.6

Tra le novità del mese anche Scompartimento n.6, uno dei film più apprezzati del festival di Cannes 2021 (dove ha ottenuto il Gran Premio della giuria). Racconta la storia di Laura, una donna finlandese che, per fuggire a un’enigmatica storia d’amore a Mosca, prende un treno per recarsi in un sito archeologico di Murmansk, verso il polo artico. Durante il lungo viaggio si trova a condividere il compartimento ferroviario, il numero 6 per l’appunto, con un minatore russo: nonostante le differenze e gli incontri improbabili, il tragitto cambierà per sempre la loro visione della vita e li avvicinerà. Disponibile dal 28 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Scompartimento n.6.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand a luglio 2022

La notte più lunga dell’anno – 3 luglio 2022

– 3 luglio 2022 Black Box – La scatola nera – 6 luglio 2022

– 6 luglio 2022 Clifford – Il grande cane rosso – 10 luglio 2022

– 10 luglio 2022 Aline – La voce dell’amore – 12 luglio 2022

– 12 luglio 2022 Parla più forte – 14 luglio 2022

– 14 luglio 2022 The Match – La grande partita – 17 luglio 2022

– 17 luglio 2022 Caro Evan Hansen – 19 luglio 2022

– 19 luglio 2022 La scuola cattolica – 21 luglio 2022

– 21 luglio 2022 The Rising Hawk – L’ascesa del falco – 24 luglio 2022

– 24 luglio 2022 Volami via – 26 luglio 2022

– 26 luglio 2022 Disastro a Cloudy Mountain – 27 luglio 2022

– 27 luglio 2022 La crociata – 31 luglio 2022

Le Collection di questo mese sono dedicate ai film tratti dai libri di Dan Brown (dal 1° al 3 luglio 2022), a Kevin Costner (dal 4 all’8 luglio 2022), a Spider-Man (dal 9 al 24 luglio 2022) e a Liam Neeson (dal 25 al 30 luglio 2022).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Westworld – stagione 4

Apriamo le principali novità NOW e Sky On Demand a livello di serie TV con la quarta stagione di Westworld, che aveva debuttato a fine giugno in lingua originale. La popolare serie TV di fantascienza targata HBO riprende dagli eventi della stagione precedente, nei quali Maev e Caleb sono riusciti a sconfiggere Serac mentre l’Uomo in Nero è stato ucciso da una sua versione robot controllata da Charlotte/Dolores. La serie è ispirata all’omonimo film scritto e diretto da Michael Crichton nel 1973. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Westworld.

The Rising – Caccia al mio assassino (original)

In arrivo The Rising – Caccia al mio assassino, una particolare nuova serie Sky Original di genere thriller-poliziesco. Neve Kelly è morta, ma la confusione si trasforma presto in rabbia quando scopre di essere stata uccisa. La donna è determinata a trovare il suo assassino e a ottenere giustizia, sfruttando le sue nuove doti soprannaturali per andare oltre i limiti della polizia. Scoprirà segreti profondamente sepolti e sarà costretta a riesaminare la sua intera vita e quella delle persone che ama. Riuscirà a scovare l’assassino? Scopritelo dal 15 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Rising – Caccia al mio assassino.

The Blacklist – stagione 9, 2a parte

Tra i contenuti da non perdere questo mese ci sono i nuovi episodi della nona stagione di The Blacklist. La serie racconta le vicende di uno dei criminali più ricercati dell’FBI, Raymond “Red” Reddington (James Spader), che si consegna proponendo di aiutare i federali a catturare una lunga e inestimabile lista di criminali tra politici, mafiosi, spie e terroristi internazionali. Le vite di Raymond e dei membri della Task Force dell’FBI sono cambiate in modi inaspettati negli ultimi tempi, ma trovandosi ognuno a un bivio, uno scopo comune li costringe a rinnovare la missione originale. Nuovi episodi disponibili dal 17 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della nona stagione di The Blacklist.

Das Boot – stagione 3 (original)

Le principali novità NOW e Sky On Demand di luglio 2022 si chiudono con la terza stagione di Das Boot, serie Sky Original basata sui romanzi Das Boot e Die Festung di Lothar-Günther Buchheim che racconta la storia dell’equipaggio di un sommergibile tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. In questa terza stagione del war-drama, il destino di Forster, a Lisbona per un’indagine, si intreccia con quello di Ehrenberg, impegnato in una decisiva missione in mare. Disponibile dal 19 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Das Boot.

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Signora Volpe – 1° luglio 2022

– 1° luglio 2022 Nurses – 4 luglio 2022

– 4 luglio 2022 Pagan Peak (stagione 2, original) – 7 luglio 2022

– 7 luglio 2022 I misteri di Emma Fielding (miniserie) – 12 luglio 2022

– 12 luglio 2022 Sanditon (stagione 2) – 20 luglio 2022

– 20 luglio 2022 Morgane detective geniale – 22 luglio 2022

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a luglio 2022. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Attiva il tuo abbonamento a Sky Q per non perderti tutte le novità del mese.

Potrebbe interessarti: Le 10 migliori serie TV su NOW e Sky On Demand: la nostra selezione