Cosa vedere tra le novità Disney+ di luglio 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma.

Cosa guardare su Disney+ a luglio 2022

Film in uscita su Disney Plus

The Princess (original)

Partiamo con le novità Disney+ di luglio 2022 con The Princess, film originale che vede la candidata agli Emmy Joey King nei panni di una principessa che si rifiuta di sposare il crudele sociopatico a cui è stata promessa. Rapita e rinchiusa in una remota torre del castello del padre, la ragazza è chiamata a proteggere la sua famiglia e a salvare il regno: il corteggiatore respinto (Dominic Cooper) è infatti intenzionato a vendicarsi usurpando il trono. Ce la farà? Scopritelo dall’1 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Princess.

Bob’s Burgers – Il film

Basato sull’omonima e pluripremiata serie TV animata, che racconta le disavventure della famiglia Belcher (che gestisce una hamburgeria di una località balneare), arriva questo mese tra i contenuti da non perdere Bob’s Burgers – Il film. Quando una conduttura dell’acqua si rompe, una grossa voragine si viene a creare proprio di fronte al locale, bloccando l’ingresso. A causa di questo, Bob e Linda fanno fatica a tenere a galla l’attività, mentre i ragazzi cercano di risolvere un mistero che potrebbe salvare il ristorante. I Belcher cercano di aiutarsi a vicenda per trovare un po’ di speranza a cui attaccarsi, mentre i disastri non fanno che aumentare. Disponibile in streaming dal 13 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bob’s Burgers – Il film.

Zombies 3 (original)

Tra le novità Disney+ di luglio 2022 c’è anche Zombies 3, film che vede protagonisti Milo Manheim nei panni dello zombie Zed e Meg Donnelly in quelli della cheerleader Addison. Iniziato l’ultimo anno alla Seabrook High, nella città diventata un rifugio sicuro per mostri e umani, Zed è in attesa di una borsa di studio sportiva che gli permetterebbe di diventare il primo zombie a frequentare il college, mentre Addison si sta preparando per il primo national cheer-off della città. Improvvisamente degli extraterrestri sbarcano a Seabrook, provocando tutt’altro che una competizione amichevole. Disponibile sulla piattaforma dal 15 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Zombies 3.

Not Okay (original)

Chiudiamo le principali novità a livello di lungometraggi con Not Okay, film originale con Zoey Deutch e Dylan O’Brien. Danni Sanders, aspirante scrittrice senza obiettivi, senza amici, senza prospettive sentimentali e senza follower, finge un viaggio a Parigi a misura di Instagram nella speranza di aumentare la sua popolarità sui social. Quando un terribile incidente colpisce la città francese, la ragazza si ritrova in una bugia più grande di quanto avesse mai immaginato. Tornata da eroina, stringe un’improbabile amicizia con Rowan, sopravvissuta a una sparatoria in una scuola, e conquista Colin, l’uomo dei suoi sogni. Danni ha finalmente la vita e il pubblico che ha sempre desiderato, ma è solo questione di tempo prima che la situazione si incrini e prenda una brutta piega. Disponibile in streaming dal 29 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Not Okay.

Altri film da vedere su Disney+ a luglio 2022

Chris Hemsworth: a caccia di squali – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 The Sinfluencer of Soho – 22 luglio 2022

Serie TV da vedere su Disney+

The Responder

Le novità Disney+ di luglio 2022 per quanto riguarda le serie TV iniziano con The Responder, che vede protagonista Martin Freeman alla guida di un veicolo di pronto intervento nella città di Liverpool. L’uomo affronta il crimine, la violenza e la dipendenza per le strade, lottando al contempo contro i demoni personali che minacciano di destabilizzare il suo lavoro, il suo matrimonio e la sua salute mentale. Costretto ad accogliere una nuova recluta (Adelayo Adedayo), scopre insieme a quest’ultima che per sopravvivere è necessario che si aiutino a vicenda: tra turni di notte sempre più tesi, si aggrappano all’idea di salvare la vita a una giovane tossicodipendente intrappolata in un dilemma mortale. Ci riusciranno? Potete scoprirlo dal 6 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Responder.

Bob’s Burgers – stagione 12

Insieme al film di cui abbiamo parlato più su, questo mese arriva anche la dodicesima stagione di Bob’s Burgers, popolare serie animata che vede protagonista la famiglia Belcher. Ritornano le avventure di Bob e Linda, e dei loro figli Tina, Gene e Louise, alle prese con il loro ristorante di hamburger su Ocean Avenue. Cosa combineranno in questa nuova stagione? Potete scoprirlo dal 13 luglio 2022. Vi ricordiamo che la serie è già stata rinnovata anche per una tredicesima stagione.

Santa Evita (original)

Tra le novità del mese c’è Santa Evita, una serie che racconta la storia di un corpo senza tomba e della leggenda che ne è scaturita. 1955: un colpo di Stato militare in Argentina rovesciò l’allora presidente Juan Domingo Perón e il corpo di Evita fu nascosto per 16 anni per evitare che diventasse un simbolo contro il regime. Prima della sua morte, Eva era infatti diventata una figura politica potente come moglie del generale Perón, e il suo corpo senza sepoltura ha ossessionato l’arena politica del Paese per più di due decenni. Disponibile in streaming dal 26 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Santa Evita.

Mayans M.C. – stagione 4, 1a parte

Una delle novità Disney+ di luglio 2022 più attese è senza dubbio la prima parte della quarta stagione di Mayans M.C., la serie nata come spin-off di Sons of Anarchy. Si svolge nello stesso universo di quest’ultima e segue le vicende del Mayans Motorcycle Club nell’immaginaria città di Santo Padre: si concentra sulle lotte di Ezekiel “EZ” Reyes (J.D. Pardo), geniale figlio di un’orgogliosa famiglia messicana il cui sogno americano è stato respinto dalla violenza del cartello. L’uomo si è riavvicinato al fratello Angel dopo aver scoperto la verità dietro l’omicidio della loro madre, mentre il padre Felipe lotta per conciliare le scelte fatte. Disponibile in streaming dal 27 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Mayans M.C..

In nome del cielo

Torniamo a una serie originale con In nome del cielo, ispirata al bestseller true crime di Jon Krakauer. Segue gli eventi che hanno portato all’omicidio del 1984 di Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) e della sua bambina in un sobborgo di Salt Lake Valley (nello Utah). Il detective Jeb Pyre (Andrew Garfield) indaga sugli eventi che hanno coinvolto la famiglia Lafferty, e scopre verità sepolte sulle origini della religione mormone e sulle violente conseguenze portate da una fede inflessibile. Pyre, egli stesso devoto mormone, viene portato a mettere in discussione la sua stessa fede. La nuova serie targata FX è disponibile sulla piattaforma dal 27 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di In nome del cielo.

Light & Magic

Chiudiamo le principali novità Disney+ di luglio 2022 con Light & Magic, una docu-serie composta da sei episodi. Il regista candidato all’Oscar Lawrence Kasdan, grazie a un accesso esclusivo, porta gli spettatori in un’avventura dietro le quinte dell’Industrial Light & Magic, la divisione di Lucasfilm che si occupa di effetti speciali, animazione e produzione virtuale. Il pubblico ha la possibilità di scoprire cosa ha ispirato alcuni dei registi più leggendari di Hollywood e può esplorare le loro storie dai primi film fino al lavoro per dare vita alla visione di George Lucas. La docu-serie è disponibile dal 27 luglio 2022 ed è realizzata da Imagine Documentaries e Lucasfilm, e dai produttori esecutivi Brian Grazer e Ron Howard.

Altre serie TV da vedere su Disney+

Promised Land (original) – 6 luglio 2022

– 6 luglio 2022 Ghost Whisperer (serie completa, stagioni 1-5) – 6 luglio 2022

– 6 luglio 2022 Good Trouble (stagione 3) – 6 luglio 2022

– 6 luglio 2022 Captive Audience: A Real American Horror Story – 6 luglio 2022

– 6 luglio 2022 Wild Crime – 20 luglio 2022

– 20 luglio 2022 L’animale più feroce di tutti – 20 luglio 2022

– 20 luglio 2022 City of Angels | City of Death – 20 luglio 2022

– 20 luglio 2022 High School Musical: The Musical – La serie (original) – 27 luglio 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a luglio 2022 tra film, serie TV e originals.

