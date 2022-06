Le novità Amazon Prime Video di luglio 2022 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questo mese estivo non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a luglio 2022 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a luglio 2022

Film in uscita su Amazon Prime Video

The Misfits

Apriamo le principali novità Amazon Prime Video di luglio 2022 con The Misfits, film action-thriller con Pierce Brosnan e Tim Roth. Il brillante ladro internazionale Richard Pace evade da un carcere di massima sicurezza e finisce con l’essere avvicinato da una banda di ladri gentiluomini che si fa chiamare Misfits. Il gruppo prevede di rubare lingotti d’oro destinati a finanziare gruppi terroristici: in più il proprietario del prezioso oro, un uomo d’affari senza scrupoli, è anche il responsabile dell’incarcerazione di Richard. Quest’ultimo decide dunque di unirsi a loro per dare una mano e vendicarsi. Disponibile in streaming dall’1 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Misfits.

Eddie & Sunny

Proseguiamo con i film da non perdere questo mese sul servizio di streaming con Eddie & Sunny, una pellicola che si è rivelata una vera sorpresa anche nelle sale italiane. Diretto da Desmond Devenish, racconta la storia di una coppia di senzatetto, Eddie (Gabriel Luna) e Sunny (Joanna Vanderham), che per legittima difesa ha commesso un omicidio uccidendo un narcotrafficante. Pur di tenere al sicuro il loro figlio i due sono pronti a tutto, anche a diventare dei latitanti: un intero cartello della droga è sulle loro tracce e non gli darà tregua. Disponibile in streaming dall’1 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Eddie & Sunny.

Corro da te

Tra le novità di luglio c’è anche Corro da te, commedia diretta da Riccardo Milano con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. Racconta la storia di Gianni, cinquantenne proprietario di un grande brand di scarpe noto in tutto il mondo. L’uomo è un convinto dongiovanni che non perde l’occasione di conquistare una donna dopo l’altra, soprattutto se attraenti e più giovani di lui. Dopo la morte della madre, Gianni si reca alla casa di quest’ultima per recuperare le sue cose. A causa di un equivoco, la vicina di casa, Alessia, lo crede disabile e si offre di dargli una mano. E così l’uomo si lancia verso una nuova conquista, fingendosi paraplegico pur di sedurla. Le cose cambieranno conoscendo la sorella di lei, Chiara, una bellissima donna costretta sulla sedia a rotelle da un incidente. Disponibile in streaming dal 4 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Corro da te.

Moonfall

Cambiamo completamente genere con Moonfall, film apocalittico diretto da Roland Emmerich che racconta cosa accadrebbe se la Luna perdesse la sua orbita intorno alla Terra. Il nostro satellite è in rotta di collisione col pianeta, e l’impatto porterebbe alla fine della razza umana e alla totale distruzione. L’ex astronauta Jo Fowler (Halle Berry) sembra aver trovato la soluzione al problema, ma mancano poche settimane all’evento e sono in pochi a darle corda (tra cui il collega Brian e il cospirazionista KC Houseman, interpretati rispettivamente da Patrick Wilson e John Bradley). Una volta giunti nello spazio però, scopriranno qualcosa di inimmaginabile. Disponibile dall’11 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Moonfall.

Spencer

Concludiamo le principali novità Amazon Prime Video di luglio 2022 lato film con Spencer, biopic su Lady Diana (interpretata da Kristen Stewart) incentrato in un preciso momento della sua vita: il dicembre 1991, durante le vacanze di Natale con l’intera famiglia reale nella tenuta di Sandringham, a Norfolk. Il matrimonio con il Principe Carlo (Jack Farthing) è ormai alla deriva e le continue voci di tradimenti non fanno che indebolire sempre di più il loro legame. Nel clima natalizio, tra festeggiamenti e relax, la donna ha modo di riflettere e prendere una decisione importante: lasciare il marito. La pellicola ricostruisce quello che potrebbe essere accaduto in quei giorni tra le mura di Sandringham. Disponibile dal 22 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Spencer.

Altri film da vedere su Amazon Prime Video a luglio 2022

Made In Abyss: Dawn Of The Deep Soul – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Un gelido inverno – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Split – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Cinquanta sfumature di nero – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Pitch Perfect 3 – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Capitan Mutanda: Il film – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Atomica Bionda – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Lady Bird – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 L’ora più buia – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 La Mummia (2017) – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Suburra – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Infamous – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Metti la nonna in freezer – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Notte prima degli esami – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Arrivano i prof – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Summertime – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Le confessioni – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 La nostra vita – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Tutta un’altra vita – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 La ragazza del punk innamorato – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Don’t Make Me Go (original) – 15 luglio 2022

(original) – 15 luglio 2022 The Kelly Gang – 15 luglio 2022

– 15 luglio 2022 La rosa velenosa – 15 luglio 2022

– 15 luglio 2022 Il colore venuto dallo spazio – 15 luglio 2022

– 15 luglio 2022 The Tunnel – Trappola nel buio – 15 luglio 2022

– 15 luglio 2022 Proxima – 15 luglio 2022

– 15 luglio 2022 Press Play – La musica nella nostra vita – 16 luglio 2022

– 16 luglio 2022 Suffragette – 16 luglio 2022

– 16 luglio 2022 Tutto è possibile (original) – 22 luglio 2022

(original) – 22 luglio 2022 Becky – 25 luglio 2022

– 25 luglio 2022 Midsommar – Il villaggio dei dannati – 25 luglio 2022

– 25 luglio 2022 Possessor – 27 luglio 2022

– 27 luglio 2022 Bentornato Presidente – 28 luglio 2022

– 28 luglio 2022 How It Ends – 29 luglio 2022

– 29 luglio 2022 Io c’è – 29 luglio 2022

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

La stanza (fino al 3 luglio 2022)

Proximity (fino al 14 luglio 2022)

The Commuter (fino al 24 luglio 2022)

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Terminal List (original)

Da non perdere tra le novità Amazon Prime Video di luglio 2022 la nuova serie originale Terminal List, con protagonista Chris Pratt. Basata sul romanzo best seller di Jack Carr, segue la storia di James Reece dopo che alla sua squadra di Navy Seals viene tesa un’imboscata durante un’operazione ad alto rischio. L’uomo torna a casa dalla sua famiglia con ricordi confusi e dubbi sulle sue responsabilità. A mano a mano che emergono nuove prove, Reece scopre che forze oscure stanno operando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita, ma anche quella delle persone che ama. Perfetta per gli amanti dell’azione. Nel cast anche Constance Wu, Taylor Kitsch, Jai Courtney e Patrick Schwarzenegger. Disponibile in streaming dall’1 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Terminal List.

Shameless – stagione 11

Arriva questo mese l’undicesima stagione di Shameless, popolare serie basata sull’omonima serie britannica del 2004. Racconta la storia dei Gallagher, una famiglia povera e disfunzionale composta dal padre Frank, alcolista e drogato, e dai sei figli. L’uomo passa molto tempo nel bar di Kevin, vicino di casa e amico della famiglia insieme alla compagna Veronica. È la più grande, Fiona, a tirare avanti la famiglia fin dalla giovane età, anche se spesso deve ricorrere a metodi non convenzionali per prendersi cura dei suoi fratelli. 7 candidature agli Emmy per la serie. Disponibile dall’1 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale dell’undicesima stagione di Shameless.

Senza confini

Arriva questo mese in esclusiva su Prime Video Senza confini, una serie che racconta la storia della prima veleggiata compiuta intorno al mondo da Magellano ed Elcano (interpretati rispettivamente da Rodrigo Santoro e Álvaro Morte), a distanza di cinquecento anni dalla spedizione originale. Una super-produzione diretta da Simon West (Tomb Raider) che porta sullo schermo l’epica storia di un gruppo di marinai impegnati in un viaggio verso l’ignoto: un’avventura da non perdere in sei episodi, girati tra la Spagna e la Repubblica Dominicana. Disponibile sulla piattaforma dal 7 luglio 2022. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Senza confini.

James May: il nostro agente in Italia (original)

Le novità Amazon Prime Video di luglio 2022 includono l’attesa nuova stagione della serie con protagonista James May: dopo il viaggio in Giappone, nel nuovo capitolo ci porta il suo punto di vista unico sul nostro Paese con James May: il nostro agente in Italia. “Capitan Lento” attraversa in lungo e il largo la penisola per esplorarne la storia, i paesaggi, le tradizioni e non solo: dal capoluogo siciliano, Palermo, alle vette delle Dolomiti, James scoprirà cultura, cibo, lavoro e anche un po’ di sport sullo sfondo di alcuni dei paesaggi più belli del pianeta. Disponibile in streaming dal 15 luglio 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di James May: il nostro agente in Italia.

Paper Girls (original)

Chiudiamo la nostra selezione delle principali novità della piattaforma lato serie TV con Paper Girls, una produzione originale basata sulle graphic novel best seller di Brian K. Vaughan. Le protagoniste sono quattro ragazze, Erin, Mac, Tiffany e KJ: mentre distribuiscono giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988 si ritrovano coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà per sempre le loro vite. Trasportate nel futuro, dovranno riuscire a trovare un modo per tornare indietro. Per farlo, incontreranno le loro versioni adulte, scoprendo un futuro molto diverso da quello che si aspettavano da dodicenni. Le ragazze, braccate da una fazione militante di viaggiatori nel tempo nota come Old Watch, dovranno superare le loro differenze e imparare a fidarsi l’una dell’altra e di loro stesse. Disponibile in streaming dal 29 luglio 2022. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Paper Girls.

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Haikyu (stagione 3) – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Doc – Nelle tue mani (stagione 1) – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Extreme Football (stagioni 1-2) – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Pat the Dog – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Pinocchio and Friends (stagione 1, episodi 1-13) – 1 luglio 2022

– 1 luglio 2022 Warriors On The Field (original) – 8 luglio 2022

(original) – 8 luglio 2022 Made In Abyss (stagione 2 , un episodio a settimana) – 8 luglio 2022

, un episodio a settimana) – 8 luglio 2022 Law & Order: Special Victims Unit (stagioni 14-21) – 14 luglio 2022

– 14 luglio 2022 Chicago Fire (stagioni 5-8) – 14 luglio 2022

– 14 luglio 2022 Chicago Pd (stagioni 5-7) – 14 luglio 2022

– 14 luglio 2022 Forever Summer: Hamptons (original) – 15 luglio 2022

(original) – 15 luglio 2022 Naruto (stagione 5) – 18 luglio 2022

– 18 luglio 2022 Bleach (stagione 16) – 25 luglio 2022

– 25 luglio 2022 Shin Getter Robo Re: Model (stagione 1) – 25 luglio 2022

Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni: tra le serie TV segnaliamo Marvel’s Cloak & Dagger (stagione 1 in scadenza il 7 luglio 2022), Spongebob Squarepants (stagione 9 in scadenza il 31 luglio) e Paw Patrol (stagione 4 in scadenza il 31 luglio 2022).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a luglio 2022 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di luglio per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

