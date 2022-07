A poco più di un mese dalla WWDC 2022, occasione in cui Apple lo presentava, il nuovo MacBook Air M2 arriva ufficialmente sul mercato italiano. Partono proprio oggi i preordini del nuovo portatile “economico” di Casa Cupertino, un portatile particolarmente atteso e già discusso, soprattutto per via dei prezzi più alti di quanto ci si aspettava. Ma scopriamo tutti i dettagli al riguardo, comprese le informazioni per preordinarlo.

Arriva sul mercato oggi il nuovo MacBook Air con chip M2

Nella giornata di oggi, 8 luglio 2022, MacBook Air con chip M2 arriva sul mercato italiano. Il via ai preordini è programmato per le ore 14:00, le consegne sono previste fra una settimana, a partire da venerdì 15 luglio. Ma prima di linkarvi tutto, compresi i prezzi che (purtroppo) già conosciamo bene, due parole riassuntive su quello che è uno dei portatili più attesi del 2022.

A differenza di un certo MacBook Pro 13″ (di cui abbiamo appena pubblicato la nostra video recensione), che con lui condivide il nuovo chip Apple Silicon M2, è un notebook tutto nuovo. MacBook Air M2 si presenta infatti con un design completamente svecchiato, che prende le mosse dalle linee estetiche introdotte dai MacBook Pro 14 e 16. C’è infatti il notch, un display ottimizzato benché non ai livelli di questi ultimi, una scocca unibody in alluminio ma più a guscio, piatta, non sfinata come sul vecchio Air. Apple afferma che questa nuova versione è addirittura il 20% più compatta della generazione precedente, che ora pesa 1,24 kg ed è spessa 11,3 mm.

Lo schermo del nuovo MacBook Air M2 è più grande, misura 13,6 pollici di diagonale, più definito, visto che la risoluzione ora segna 2560 x 1664 pixel (224 pixel per pollice) e più luminoso con un picco di 500 nit. Sotto il cofano c’è il nuovo Apple Silicon M2 (a scelta con GPU a 8 o 10 core) sono 8, 16 o 24 GB di RAM e 256, 512 GB, 1 o 2 TB di spazio d’archiviazione a seconda della configurazione che si va a scegliere. Anche la fotocamera frontale fa un passo in avanti, ora a 1080p. Mentre la batteria, da 52,6 Wh garantisce fino a 18 ore di riproduzione di film su Apple TV e fino a 15 ore di navigazione web, secondo quanto dichiarato da Apple. La ricarica rapida raggiunge quota 67 W.

Questo è il nuovo MacBook Air con chip M2 in breve, un portatile che sale di prezzo ma che offre anche tante novità rispetto al modello che lo precede. Come anticipato si parte da 1.529 euro per la versione 8 – 256 GB, mentre da 1.879 euro per la versione 8 – 512 GB con GPU a 10 core. Per il settore Education si parte invece da 1.414 euro.

Potete preordinarlo dalle ore 14:00 di oggi, venerdì 8 luglio sull’Apple Store. La consegna, come anticipato, è prevista a partire da venerdì 15 luglio, su Amazon lo troverete a momenti.

