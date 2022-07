Nella giornata di ieri, 12 luglio 2022, Apple ha rilasciato le build Release Candidate (RC) di iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6, watchOS 8.7 e macOS 12.5 per gli sviluppatori, avvicinando significativamente il roll out dell’aggiornamento stabile per tutti gli utenti.

Le nuove build possono essere scaricate come sempre mediante l’Apple Developer Center, a patto ovviamente di essere iscritti al programma di test; in via alternativa, soltanto coloro i quali facciano già uso della versione beta precedente possono procedere all’installazione della nuova build alla stregua di un normale aggiornamento OTA (over-the-air). Di solito, le versioni beta pubbliche vengono rese disponibili nel giro di qualche giorno tramite il sito Apple Beta Software Program.

iOS 15.6 RC, iPadOS 15.6 RC, tvOS 15.6 RC, watchOS 8.7 RC, macOS 12.5 RC

I sistemi operativi iOS e iPadOS, pur distinti, continuano a camminare di pari passo ed ecco che iOS 15.6 e iPadOS 15.6 passano dalla versione 19G5063a alla nuova 19G69. Dal canto suo, tvOS 15.6 RC arriva con la build 19M6063, che subentra alla precedente 19M5062a. Passando al sistema operativo per smartwatch, watchOS 8.7 RC arriva con la versione 19U66, che prende il posto della 19U5063a. Infine, passando ai computer, macOS 12.5 RC arriva alla build 21G69, laddove macOS 11.6.8 RC arriva alla 20G728.

Per quanto riguarda le novità incluse in queste nuove build, solitamente le Release Candidate (RC) non ne comprendono — essendo delle semplici versioni dedicate alla risoluzione di bug e al miglioramento di prestazioni e stabilità in vista del rilascio dell’aggiornamento stabile per tutti gli utenti — e neppure in questi casi si registrano eccezioni. In linea generale, è sufficiente farsi un giro sul sito ufficiale e consultare le note di rilascio di ogni singola nuova build, tuttavia allo stato attuale non sono presenti dettagli relativi tvOS 15.6 RC, watchOS 8.7 RC, macOS 12.5 RC e macOS 11.6.8 RC; in quelle di iOS 15.6 RC e iPadOS 15.6 RC, infine, si menziona solo un problema noto, ma non c’è traccia di novità.

