Continua il programma di sviluppo di Apple che ha avviato il rilascio agli sviluppatori di nuove beta di iOS, iPadOS, tvOS, watchOS e macOS. La nuova serie di aggiornamenti è in fase di rilascio tramite Apple Developer Center e via OTA sui dispositivi che già hanno installato le versioni precedenti dei software. L’aggiornamento in fase di rilascio è la quinta beta di iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6 e watchOS 8.7 e macOS 12.5. Ecco le novità delle nuove versioni dei software di Apple:

La nuova serie di aggiornamenti rilasciata da Apple e ora in fase di distribuzione si concentra, in modo particolare, sull’ottimizzazione software. L’obiettivo del programma di beta test, a questo punto, è, infatti, eliminare i bug individuati e garantire un miglioramento costante delle prestazioni per tutti i software di casa Apple. Al momento, inoltre, la casa di Cupertino non ha rilasciato un changelog completo degli update.

Come confermano le prime testimonianze, i nuovi aggiornamenti delle beta di iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6, watchOS 8.7 e macOS 12.5 si concentrano in particolare sull’ottimizzazioni e sull’eliminazione dei bug individuati nelle versioni precedenti. Nel corso dei prossimi giorni, dopo i consueti test da parte degli sviluppatori sulla nuova versione dei software, potrebbero emergere dettagli più precisi in merito ad ulteriori novità.

Ricordiamo, però, che l’aggiornamento precedente (la quarta beta) di iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6, watchOS 8.7 e macOS 12.5 risale alla fine del mese di giugno e, esattamente come l’aggiornamento di oggi, si concentrava esclusivamente su una serie di correttivi software. Di conseguenza, anche gli update di oggi non dovrebbero aggiungere ulteriori funzionalità ma solo affinare il funzionamento dei vari sistemi operativi di casa Apple. Ulteriori dettagli potrebbero arrivare a breve.

