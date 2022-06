Dopo la release delle versioni Beta 3 dei suoi sistemi operativi lo scorso 14 giugno, oggi è il turno di iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6 e watchOS 8.7. Vengono infatti rilasciate le versioni Beta 4 dei suddetti software per gli sviluppatori.

Apple rilascia le versioni Beta 4 di iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6 e watchOS 8.7

Come accaduto nel precedente rilascio di cui sopra, anche in questa occasione non ci sono particolari novità degne di nota o nuove funzionalità: si tratta infatti perlopiù di correzioni di bug e problematiche varie riscontrate nelle precedenti versioni.

Di seguito vi riportiamo per completezza le nuove build rilasciate:

iOS 15.6 e iPadOS 15.6 build numero 19G5056c (che sostituisce 19G5046d)

tvOS 15.6 build numero 19M5056c (che sostituisce 19M5046c)

watchOS 8.7 build numero 19U5056c (che sostituisce 19U5046b)

In realtà Apple ha rilasciato anche la versione Beta 4 del software di HomePod, riservata ai membri del programma beta chiuso di AppleSeed.

Come di consueto, per gli utenti iscritti al programma di beta test, è possibile scaricare le versioni appena rese disponibili attraverso l’Apple Developer Center, o attraverso l’aggiornamento OTA qualora si abbiano già installato in passato le precedenti versioni.

A breve inoltre dovrebbero essere rilasciate anche le versioni pubbliche, disponibili tramite l’Apple Beta Software Program. Come sempre vi sconsigliamo di installare le versioni in questione sui vostri dispositivi principali, a meno che non vi spaventi la possibilità di incorrere in problematiche varie ed eventuali perdite di dati.

