Oltre allo Sconto Subito, MediaWorld ha presentato nelle scorse ore un’altra campagna promozionale intitolata “La tecnologia sempre con te“. Rispetto a quest’ultima è più duratura visto che la data di scadenza è fissata al 10 luglio e pur non rientrando tra le promozioni compatibili, di prodotti a buon mercato ce ne sono parecchi.

Ci sono più che altro smartwatch e cuffie true wireless in offerta, di varie fasce di prezzo e categorie, a cui si aggiungono gli accessori per smartphone e qualche bottiglia termica, che di questi tempi fa sempre comodo. Ma non vi rubiamo altro tempo, passiamo subito alle offerte più interessanti proposte da MediaWorld.

Le migliori offerte di MediaWorld incluse in “La tecnologia sempre con te”

In copertina ci sono quattro prodotti: Amazfit GTS 3, Huawei GT Runner, Samsung Galaxy Watch4 Classic (che vedete in copertina e di cui qui trovate la nostra recensione video e scritta) e le cuffie Xiaomi Redmi Buds 3 Pro, tutti e quattro disponibili a prezzi molto allettanti. Ma si tratta di semplici esempi, perché ce ne sono diverse di offerte da segnalare incluse nella promo “La tecnologia sempre con te” di MediaWorld. Ve le elenchiamo subito tutte qui sotto:

Smartwatch e smartband

Cuffie true wireless

Gli accessori per smartphone, le bottiglie termiche e gli altri prodotti in offerta da MediaWorld con la promozione “La tecnologia sempre con te” li trovate tutti nel link in fondo, promo che è in vigore fino al 10 luglio 2022. Ma se cercate altro, vi ricordiamo che c’è il nostro canale Telegram prezzi.tech da tenere d’occhio, è la sede in cui pubblichiamo ogni giorno le migliori offerte sulla tecnologia in ogni salsa: ecco il link diretto.

Tutte le offerte di MediaWorld de “La tecnologia sempre con te”

Forse ti sei perso: A questi prezzi MacBook Pro 13″ M2 non è affatto male: costa già 300 euro in meno