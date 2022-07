È probabilmente il più criticato MacBook degli ultimi tempi quello che Apple ha presentato alla scorsa WWDC 2022. Il “nuovo” MacBook Pro 13″ con chip M2 resta tuttavia un prodotto interessante, da considerare se lo si trova al giusto prezzo (spoiler: e di cui a breve arriverà la nostra recensione).

Ve ne parliamo proprio per questo, perché nonostante sia sul mercato giusto da qualche giorno, è già in offerta da Unieuro in entrambe le varianti di memoria, un’offerta piuttosto cospicua visto che si superano i 300 euro. La campagna promozionale relativa si chiama Summer Black Friday ed è in vigore fino al prossimo 10 luglio 2022, ma scopriamo tutti i dettagli per poterne approfittare.

MacBook Pro 13″ M2 in offerta scontato di oltre 300 euro

Il problema principale del nuovo MacBook Pro 13″ con chip Apple Silicon M2 è soprattutto il fatto che si presenta con una scocca decisamente vintage, la stessa in giro dal 2016 se pensate. Non che sia particolarmente invecchiata, intendiamoci, ma sorprende trovare nel 2022 un prodotto spacciato da Apple come nuovo ma che di nuovo ha di fatto soltanto il chip. Da segnalare anche qualche problemuccio con la velocità di lettura e scrittura degli SSD (per fortuna relativo alla sola variante da 256 GB secondo quanto emerso), ma se puntate al nuovo M2, alla touchbar e alla compattezza che ancora oggi offre, è giusto dargli una chance, soprattutto a questi prezzi.

Come anticipato, è di oggi l’offerta di Unieuro che permette di portarselo a casa a un prezzaccio, considerando il listino e il fatto che sia un prodotto appena presentato. Grazie alla promozione Summer Black Friday, in vigore fino al 10 luglio prossimo, MacBook Pro 13″ con chip M2 costa oltre 300 euro in meno nella versione con SSD da 512 GB, 293,88 euro in meno nella variante da 256 GB. Ecco i link per acquistarlo subito:

