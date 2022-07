Da una manciata di ore è tornata disponibile la promozione Sconto Subito di MediaWorld, una campagna decisamente interessante che permette di risparmiare immediatamente fino a 400 euro sull’acquisto di prodotti selezionati. Vale praticamente su ogni reparto di MediaWorld, dalla telefonia all’informatica, dalle TV alla smart home passando per elettrodomestici, fotocamere, grandi e piccoli elettrodomestici e mezzi della mobilità elettrica. Il tempo per approfittarne è piuttosto limitato, visto che la promozione è disponibile fino a lunedì 4 luglio (compreso), ragion per cui, passiamo subito alle cose da sapere e ai prodotti in offerta.

Come funziona la promo Sconto Subito di MediaWorld

Gli sconti spiegati e i prodotti compatibili

Non è una promozione inedita, questa, ma resta tuttavia una delle più interessanti proposte da MediaWorld, soprattutto se si desidera puntare su prodotti piuttosto costosi. Perché vale in questo la regola più spendi e più lo sconto aumenta, fino a 400 euro di sconto immediato come anticipato. Ecco gli scaglioni previsti, che dipendono tuttavia dal totale della spesa effettuata, anche a tasso zero:

sconto di 75 euro con una spesa minima di 500 euro

con una spesa minima di 500 euro sconto di 150 euro con una spesa minima di 1000 euro

con una spesa minima di 1000 euro sconto di 400 euro con una spesa minima di 2000 euro

Lo Sconto Subito di MediaWorld è disponibile da oggi fino a lunedì 4 luglio 2022, sulle seguenti categorie. A seguire i link diretti alle categorie relative che raccolgono tutti i prodotti compatibili:

Termini e condizioni

C’è da sapere che la promozione di MediaWorld Sconto Subito non è valida su determinati prodotti, in particolare quelli che sono parte di altre promozioni. A seguire i dettagli relativi, che potete tuttavia approfondire qui:

La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili on-line AD ESCLUSIONE di: tutti i prodotti che partecipano alle promozioni “RED FRIDAY GRAN FINALE”, “LA CASA PER ME”, “SPECIALE DRONI”, “SPECIALE IMETEC BELLISSIMA”, “SMALL & MEDIUM BUSINESS MAC”, “TECNOLOGIA SEMPRE CON TE” e ”LA CUCINA DEI TUOI SOGNI”, tutti i prodotti che partecipano alla promozione online “SOLO PER OGGI”, “SOLO PER IL WEEKEND” e “SPECIALE PARTENZE”, tutti i prodotti del Piccolo Elettrodomestico a marchio SMEG, MIELE, DYSON e IROBOT, tutti i prodotti del Grande Elettrodomestico a marchio MIELE e LIEBHERR, tutti i prodotti della linea FAB di SMEG che trovate in allegato, i prodotti ad INCASSO a marchio SAMSUNG che trovate in allegato, tutte le CONSOLE, i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta &Vinci, le polizze, le liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Ciò detto, vi ricordiamo che questa promozione di MediaWorld è in vigore fino a lunedì 4 luglio e che tutti i prodotti in offerta li trovate nel link in fondo. Se cercate altro, vi suggeriamo come sempre di tenere d’occhio il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo con gli iscritti (lo siete già vero?) le migliori offerte del web: ecco il link diretto.

