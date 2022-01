In occasione del lancio di Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pocket. il colosso cinese porta in Italia anche uno smartwatch che strizza l’occhio agli sportivi: Huawei Watch GT Runner. Disponibile sul suolo natio già da qualche mese fa, è un orologio molto completo e curato esteticamente. I suoi punti di forza? L’ampio schermo AMOLED, la buona autonomia e le tante funzioni sportive, dedicate soprattutto a chi pratica corsa e sport affini. Comunque, eccone una breve panoramica prima di soffermarci su prezzo e disponibilità di Huawei Watch GT Runner.

Caratteristiche e funzioni di Huawei Watch GT Runner

Partiamo da quella che è uno dei punti forti di Huawei Watch GT Runner: lo schermo AMOLED circolare da 1,43 pollici di diametro con risoluzione 466 x 466 pixel, schermo che nasconde un processore ARM Cortex-M supportato da 32 MB di RAM e da 4 GB di memoria interna, per archiviare fino a 500 brani nello smartwatch, ad esempio.

Ricca la dotazione del comparto sensori e connettività di Huawei Watch GT Runner con GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, chip di posizionamento GNSS Dual Band Five-System, barometro, Wi-Fi e Bluetooth 5.2. In più c’è il cardiofrequenzimetro con modulo PPG 5.0 e una batteria che garantisce una buona autonomia a seconda degli scenari d’uso:

fino a 14 giorni in modalità smart;

un massimo di 8 giorni se utilizzato in maniera intensa (seppur Huawei non specifichi cosa intenda);

20 ore in modalità GPS.

A bordo di Huawei Watch GT Runner c’è HarmonyOS 2.1, il sistema operativo proprietario di casa Huawei dotato un ricco ecosistema di app e che garantisce piena compatibilità con Android (6.0 e superiori) e iOS (9.0 e più recenti). Per il resto, vale la pena menzionare il collegamento con fasce cardio esterne per analisi degli allenamenti più accurate e una serie di funzioni sportive che lo rendono un utile strumento per chi pratica costantemente sport quali la corsa, a cui si aggiungono più di un centinaio di modalità sportive.

Oltre a funzionalità standard come il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigenazione del sangue, sono degne di menzione chicche quali il Running Ability Index (RAI) o l’Individual Periodical Science Training Program, funzioni dedicate ai runner ai quali l’orologio fornisce analisi approfondite degli allenamenti e delle prestazioni, piani di allenamento personalizzati, andamenti e volumi di carico aerobico e anaerobico, tempi di recupero oltre a valutazioni oggettive delle performance, ad esempio, tutti parametri che sono visibili nell’app companion dedicata Huawei Health.

Immagini di Huawei Watch GT Runner

Prezzo e disponibilità di Huawei Watch GT Runner

Huawei Watch GT Runner è disponibile in Italia già da oggi, e si può acquistare al prezzo di 299,90 euro. Per chi lo compra entro il 28 febbraio sono incluse nel prezzo le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 4i e, solo su Huawei Store, anche il cinturino Huawei in omaggio.