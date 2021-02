Ecco come potrebbero essere le AirPods Pro di seconda generazione

Apple ha lanciato le cuffie true wireless AirPods Pro più di un anno fa introducendo per la prima volta in questa gamma la funzionalità di cancellazione attiva del rumore. Ora la società sta preparando il lancio del modello di seconda generazione di queste cuffie che potrebbero offrire un design diverso.

Trapela un’immagine delle cuffie AirPods Pro 2

Una presunta immagine recentemente trapelata suggerisce che le cuffie Apple AirPods Pro di seconda generazione dovrebbero adottare un design degli auricolari in-ear più arrotondato e privo di steli rispetto al modello attuale raffigurato nell’immagine di copertina.

Oltre alla funzione di cancellazione attiva del rumore, le “AirPods Pro 2” dovrebbero essere basate ancora sul chipset Apple H1 e anche l’esperienza audio dovrebbe essere quella offerta dal modello attuale, tuttavia la prossima versione potrebbe offrire alcune caratteristiche aggiuntive, tra le quali la resistenza all’acqua.

Il design dell’astuccio di ricarica sarebbe praticamente invariato, ma alcune indiscrezioni suggeriscono che la potrebbe essere più compatto e più leggero rispetto al modello attuale.

Altri rumor indicano che le cuffie true wireless Apple AirPods Pro di seconda generazione potrebbero essere disponibili in due diverse dimensioni, una standard e una di dimensioni maggiori, ma per sapere con certezza cosa ha in mente Apple dovremo attendere il lancio ufficiale che è previsto nei prossimi mesi.

Quest’anno Apple potrebbe rilasciare anche un modello AirPods Pro Lite, senza cancellazione attiva del rumore, ma a un prezzo inferiore.

Leggi anche: Migliori cuffie in-ear: ecco i nostri consigli

Fonte