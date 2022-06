Ci sono importanti cambiamenti in vista per il più celebre servizio di streaming cinematografico (e televisivo). Visto che l’aria non è affatto delle migliori da qualche tempo a questa parte, Netflix ha ben pensato di provare a navigare acque finora inesplorate, pur senza ricevere una buona dose di critiche.

Da una parte c’è la nuova politica contro la condivisione delle password, già in fase di sperimentazione con non pochi guai, dall’altra alcune novità che riguardano le anteprime di film e serie, o le dirette di sport e spettacoli dal vivo.

Ma soprattutto già più volte su queste pagine vi abbiamo parlato di un nuovo piano più economico supportato dalla pubblicità, che per Netflix potrebbe fare da toppa per la crisi che sta vivendo da un po’. Ecco, proprio di questo si è parlato al festival internazionale della creatività Leoni di Cannes, dove il co-CEO di Netflix Ted Sarandos, ha confermato l’ipotesi in questione.

Netflix lancerà un abbonamento economico con la pubblicità

In un’intervista riportata dal The Hollywood Reporter, si legge quanto segue: Abbiamo lasciato fuori dal tavolo un gran numero di clienti, ovvero le persone che dicono “Ehi, Netflix è troppo costoso per me, e a me la pubblicità non dispiace”. Stiamo aggiungendo un nuovo piano pubblicitario, non sul Netflix che conosciamo oggi, ma su quello che è un nuovo livello, dedicato alle persone che dicono “Ehi, voglio un prezzo più basso e preferisco guardare gli annunci pubblicitari”.

Con queste parole, il co-CEO Ted Sarandos fuga praticamente ogni dubbio al riguardo. Netflix avrà un nuovo piano economico con la pubblicità, che permetterà di abbassare i prezzi e offrire agli utenti una soluzione più accessibile e quindi più popolare. Al momento non conosciamo alcun dettaglio al riguardo, s’intende.

Tutt’altro che una novità, questa, ma soltanto ora confermata ufficialmente dagli stessi piani alti di Netflix. Se possa essere la soluzione per poter arrestare la caduta libera degli abbonati alla piattaforma e invertire la tendenza è difficile dirlo, ma ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane.

