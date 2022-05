Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di giugno 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese tra primavera ed estate non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a giugno 2022 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a giugno 2022

Film in uscita su Netflix

Interceptor (original)

Apriamo le novità Netflix di giugno 2022 con Interceptor, film originale con protagonista Elsa Pataky (Fast & Furious 5). JJ Collins è un tosto capitano che si ritrova al comando di una remota base missilistica per la difesa da attacchi nucleari nel mezzo del Pacifico. La donna si trova ad affrontare un attacco coordinato alla base e il carismatico e corrotto Alexander Kessel (Luke Bracey), ex agente dei servizi segreti americani. In pochi minuti, Collins dovrà capire di chi fidarsi per impedire ai mercenari in incognito di compiere la loro terribile missione. Disponibile sulla piattaforma dal 3 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Interceptor.

Hustle (original)

Da vedere questo mese su Netflix Hustle, film drammatico sportivo con Adam Sandler, Queen Latifah e il cestista degli Utah Jazz Juancho Hernangómez che racconta la storia di un talent scout del basket, Stanley Beren. Dopo aver scoperto Bo Cruz, un giocatore eccezionale ma dal passato turbolento, l’uomo, licenziato e in cerca di riscatto, decide di convincere il fenomeno a trasferirsi dalla Spagna negli Stati Uniti senza chiedere l’approvazione della squadra. Contro ogni previsione, i due avranno un’ultima occasione per dimostrare di essere all’altezza della NBA: riuscirà Stanley a preparare il giocatore dilettante ai grandi palcoscenici del professionismo? Potete scoprirlo dall’8 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hustle.

Spiderhead (original)

Questo mese di giugno 2022 sbarca sulla piattaforma il film Spiderhead, tratto dal racconto breve del New Yorker intitolato “Escape From Spiderhead” di George Saunders. In un penitenziario all’avanguardia diretto dal geniale visionario Steve Abnesti (Chris Hemsworth) non ci sono celle, sbarre o divise arancioni: ai detenuti viene impiantato chirurgicamente un dispositivo che somministra farmaci che alterano la mente in cambio di una sentenza ridotta. Quando i due soggetti Jeff (Miles Teller) e Lizzy (Jurnee Smollett) instaurano un legame, il loro percorso di riscossa prende una piega complessa e gli esperimenti di Abnesti iniziano a varcare il limite del libero arbitrio. Un thriller psicologico da non perdere per gli amanti del genere, dal 17 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Spiderhead.

Noi

Le novità Netflix includono Noi, l’inquietante film horror diretto da Jordan Peele con Lupita Nyong’o e Winston Duke. California del Nord: Adelaide Wilson torna alla sua casa d’infanzia sul mare con il marito Gabe e i due figli per una vacanza estiva. Tormentata da un trauma irrisolto del suo passato e sconvolta da una serie di strane coincidenze, Adelaide capisce che qualcosa di brutto sta per accadere. Dopo un’intensa giornata trascorsa in spiaggia, la famiglia torna a casa, ma l’arrivo dell’oscurità porta con sé la sagoma di quattro figure che si tengono per mano sul vialetto dell’abitazione. Chi sono quelle strane figure? Disponibile dal 28 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Noi.

Altri film da vedere su Netflix a giugno 2022

Odio l’estate – 1 giugno 2022

– 1 giugno 2022 Jennifer Lopez: Halftime (documentario, original) – 14 giugno 2022

(documentario, original) – 14 giugno 2022 La ira de Dios (original) – 16 giugno 2022

(original) – 16 giugno 2022 Toma Ikuta – La sfida del Kabuki (documentario, original) – 16 giugno 2022

(documentario, original) – 16 giugno 2022 Ben Crump: lotta per i diritti civili (documentario, original) – 19 giugno 2022

(documentario, original) – 19 giugno 2022 Love & Gelato (original) – 22 giugno 2022

(original) – 22 giugno 2022 Beauty (original) – 24 giugno 2022

(original) – 24 giugno 2022 The Man from Toronto (original) – 24 giugno 2022

Serie TV da vedere su Netflix

Peaky Blinders – stagione 6, finale (original)

La novità Netflix di giugno 2022 più attesa è senza dubbio la sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, la popolarissima serie TV ambientata nella Birmingham tra la prima e la seconda guerra mondiale che racconta di una gang che prende il nome dall’usanza di nascondere lamette nel risvolto dei cappelli. Si avvia alla conclusione la storia di Tommy Shelby (sempre interpretato da Cillian Murphy), che ritroviamo dopo la scena finale della quinta stagione nella quale si stava puntando la pistola alla tempia. Cosa vi aspettate dal finale della serie, disponibile dal 10 giugno 2022? Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di Peaky Blinders.

God’s Favorite Idiot (original)

Debutta in questi giorni una nuova sitcom con protagonisti Melissa McCarthy e il marito Ben Falcone (anche produttori): God’s Favorite Idiot. L’impiegato del team di supporto di un’azienda informatica, Clark Thompson, si innamora della collega Amily Luck nello stesso momento in cui diventa un involontario messaggero divino. L’uomo non sembra il più adatto a combattere il male per conto di Dio, ma proverà a salvare il mondo dall’Apocalisse aiutato dagli amici e da Amily. Nel cast anche Leslie Bibb e Kevin Dunn. Disponibile in streaming dal 15 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di God’s Favorite Idiot.

The Umbrella Academy – stagione 3 (original)

Le novità Netflix di giugno 2022 da non perdere includono anche la terza stagione di The Umbrella Academy, serie TV basata sull’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá. Dopo aver evitato la catastrofe nel 1963, l’Umbrella Academy torna a casa nel presente convinta di aver sventato l’Apocalisse iniziale e di aver risolto il problema della linea temporale una volta per tutte. Ci vuole poco però per rendersi conto che qualcosa non va, e il gruppo deve affrontare la Sparrow Academy in un violento scontro: tra sfide, perdite, sorprese e un’entità distruttiva non identificata che scatena il caos nell’universo, dovranno riuscire a convincere la nuova famiglia del padre ad aiutarli a risolvere il problema causato dai nuovi arrivati. Riusciranno a tornare alle loro vite pre-apocalittiche? La nuova stagione è disponibile dal 22 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di The Umbrella Academy.

La Casa di Carta: Corea (original)

Per i fan della popolare serie TV spagnola, in attesa dello spin-off dedicato a Berlino previsto per il 2023, questo mese arriva sulla piattaforma La Casa di Carta: Corea, remake dell’omonima e celebre serie conclusasi a dicembre con la quinta stagione. La storia di una mente geniale e di alcuni talentuosi criminali che cercano di portare a termine un’ambiziosa rapina nella penisola coreana: un gruppo di ladri si barrica con alcuni ostaggi all’interno della zecca della Corea unificata. Riuscirà la polizia a fermarli? La nuova serie originale, composta da 12 episodi, è disponibile dal 24 giugno 2022. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di La Casa di Carta: Corea.

Man Vs Bee (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di giugno 2022 con una nuova e divertente serie originale con protagonista il grande Rowan Atkinson (Mr. Bean), che interpreta un inedito personaggio. Trevor è un padre simpatico ma imbranato, e quando ottiene un nuovo lavoro come housesitter, il suo primo incarico riguarda una lussuosa villa piena di opere d’arte di inestimabile valore, auto classiche e un adorabile cane di nome Cupcake. Riuscirà Trevor a mantenere il controllo della situazione quando una semplice ape entrerà in scena? Oppure la loro accesa “rivalità” porterà a conseguenze disastrose? Spoiler: il caos si scatena in questa vivace serie comedy con brevi episodi da gustarsi in compagnia. Disponibile dal 24 giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Man Vs Bee.

Altre serie TV da vedere su Netflix

Borgen – Potere e Gloria (original) – 2 giugno 2022

(original) – 2 giugno 2022 Floor is Lava (stagione 2, reality show, original) – 3 giugno 2022

(stagione 2, reality show, original) – 3 giugno 2022 L’enigma di Eirik Jensen: poliziotto o criminale (docuserie, original) – 3 giugno 2022

(docuserie, original) – 3 giugno 2022 Ambizione (original) – 3 giugno 2022

(original) – 3 giugno 2022 Surviving Summer – Un’estate travolgente (original) – 3 giugno 2022

(original) – 3 giugno 2022 Keep Sweet: pregare e obbedire (docuserie, original) – 8 giugno 2022

(docuserie, original) – 8 giugno 2022 Rhythm + Flow: Francia (reality show, original) – 9 giugno 2022

(reality show, original) – 9 giugno 2022 First Kill (original) – 10 giugno 2022

(original) – 10 giugno 2022 La rete delle illusioni: delitti, bugie e Internet (docuserie, original) – 15 giugno 2022

(docuserie, original) – 15 giugno 2022 Love & Anarchy (stagione 2, original) – 16 giugno 2022

(stagione 2, original) – 16 giugno 2022 Spriggan (anime, original) – 18 giugno 2022

(anime, original) – 18 giugno 2022 Verso il futuro (docuserie, original) – 21 giugno 2022

(docuserie, original) – 21 giugno 2022 Snowflake Mountain: una sfida per crescere (reality show, original) – 22 giugno 2022

(reality show, original) – 22 giugno 2022 BASTARD!! – L’oscuro dio distruttore (original) – 30 giugno 2022

Queste dunque le migliori novità su Netflix a giugno 2022 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

