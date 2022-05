Ad aprile Netflix ha annunciato la frenata della crescita dei ricavi e il suo primo calo degli abbonati in oltre un decennio di attività. Ora sembra che la piattaforma stia accelerando l’introduzione delle iniziative volte a invertire la rotta.

Le strategie per la ripresa finanziaria di Netflix inizialmente contemplavano un abbonamento più costoso per poter condividere l’account, tuttavia il co-CEO Reed Hastings ha riconsiderato la sua opinione su un possibile piano più economico supportato dalla pubblicità, affermando che ci avrebbe riflettuto per un anno o due.

Netflix potrebbe introdurre l’abbonamento con pubblicità e reprimere la condivisione delle password

Secondo quanto riportato dal Times, una recente nota ai dipendenti avrebbe confermato che i dirigenti ora puntano a introdurre il piano supportato dalla pubblicità nel corso degli ultimi tre mesi del 2022, con una repressione della condivisione degli abbonamenti che inizierebbe nello stesso periodo.

Il Times ha affermato che la nota menziona il fatto che tutti i concorrenti di streaming di Netflix, ad eccezione di Apple TV+, offrono già, oppure hanno annunciato, abbonamenti supportati dalla pubblicità.

Ad esempio, un rapporto di marzo ha rivelato che Disney+ starebbe valutando un abbonamento supportato dalla pubblicità per favorire la crescita degli abbonati che negli ultimi tempi ha accusato un rallentamento.

Leggi anche: Cosa guardare su Netflix a maggio? Tutte le novità tra film, serie TV e originals