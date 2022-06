Sono sempre più frequenti gli annunci di nuove funzionalità dedicate ai Chromebook, dai colori dinamici del Material You, passando per la divisione dello schermo, fino ad arrivare alle funzioni didattiche, tanto per fare qualche esempio. Anche oggi diamo un’occhiata ad alcune nuove funzionalità che arriveranno presto su Chrome OS.

Phone Hub permetterà l’accesso alle foto dello smartphone

Phone Hub è stato introdotto lo scorso anno, si tratta di un centro di controllo integrato che permette di eseguire alcune funzioni senza dover prendere in mano lo smartphone; direttamente dal Chromebook è infatti possibile rispondere ai messaggi di testo delle applicazioni di messaggistica, controllare la batteria del telefono, attivare il tethering e altro.

Con il prossimo aggiornamento si avrà accesso alle foto presenti sullo smartphone, anche offline: scattando una foto dal telefono questa apparirà automaticamente in Phone Hub sotto la voce “foto recenti”, sarà possibile scaricarla, modificarla e inoltrarla via email o tramite altre app di messaggistica. Non si tratta di una novità assoluta (è una funzione che Microsoft offre già con Collegamento al telefono), ma si tratta sicuramente di una funzionalità molto comoda e gradita.

Nearby Share vi farà condividere le credenziali del Wi-Fi direttamente con i Chromebook

Questa funzionalità semplificherà la connessione di un Chromebook alle reti Wi-Fi salvate sullo smartphone, non sarà più necessario reperire informazioni quali il nome della rete o la password di accesso, direttamente dal telefono sarà possibile condividere tutte le informazioni riguardanti la rete, facendo sì che il Chromebook possa connettersi in maniera quasi istantanea.

Fast Pair semplificherà la connessione di cuffie Bluetooth e accessori compatibili

Entro la fine dell’estate dovrebbe essere disponibile per tutti questa nuova funzionalità, accendendo il Bluetooth del Chromebook questo rileverà automaticamente l’eventuale presenza di dispositivi nelle vicinanze pronti per essere configurati.

Per collegare delle cuffie Bluetooth ad esempio, sarà sufficiente cliccare sull’apposita notifica pop-up e le cuffie saranno subito connesse e pronte all’uso. Fast Pair inoltre salva queste connessioni sul nostro account Google, quindi anche cambiando dispositivo le cuffie si connetteranno senza problemi al nuovo smartphone, tablet o Chromebook.

La nuova app Screencast è dietro l’angolo

Screencast, la nuova applicazione che permetterà di registrare, modificare e condividere video dovrebbe essere rilasciata questa settimana. Sembra mancare davvero poco per dare a chiunque la possibilità di registrare e modificare a piacimento (anche con l’ausilio delle dita o di apposite penne sui display touch) video didattici, demo di software, presentazioni e molto altro.

