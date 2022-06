L’introduzione del Material You con Android 12 ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel mondo del robottino verde con ormai la quasi totalità delle applicazioni Google che ha adottato i nuovi canoni estetici dell’aggiornamento. Seppur il Material You abbia portato in dote uno stile grafico più minimale, la sua vera peculiarità è rappresentata dal sistema di colori dinamici che consente alle app e ai vari elementi del sistema operativo di adottare i colori primari del proprio sfondo utilizzando una palette coerente e gradevole alla vista.

Questo sistema di colori finora è stato adottato solo su smartphone e tablet ma adesso sarebbe in arrivo nelle prossime settimane anche su Chrome OS, stando a quanto trapelato da un’opzione presente nelle impostazioni avanzate di ChromeOS Canary.

Il Material You su Chrome OS è (quasi) realtà

La suddetta opzione – il flag #cros-next-mvp – denominata ChromeOS Material Next MVP recita: “Se abilitato, esegue ChromeOS in modalità Material Next MVP.”

Decifriamo questo comando: Material Next è il modo in cui Google spesso fa riferimento al Material You e la dicitura “MVP” è un acronimo che sta per “Minimum Viable Product” e che in sintesi significa che siamo solo nelle fasi iniziali dell’adozione del Material You da parte del sistema operativo di Mountain View.

È ancora ignoto il modo in cui Google deciderà di implementare il sistema dei colori dinamici su Chrome OS: se seguirà l’approccio di Android consentendo di variare lo schema di colori del sistema in base al wallpaper – magari sincronizzando la palette colori tra i vari dispositivi in proprio possesso – o se, come più probabile dalla conversazione a riguardo nel Gerrit, offrirà la possibilità di personalizzare manualmente lo schema di colori degli elementi di sistema in base ai contenuti a schermo.

Dunque, il Material You sembra pronto a sbarcare su Chrome OS e sarà interessante osservare quale interpretazione del nuovo linguaggio di design vedremo sui Chromebook e soprattutto quando verrà rilasciata la versione definitiva con tutte le novità.

