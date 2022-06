Chrome OS sta via via diventando un mattone sempre più rilevante della famiglia di Google, di recente arricchito di nuove funzioni didattiche per studenti e insegnanti, di avvisi utili e di tante novità finalizzate a migliorare l’esperienza d’uso di un sistema operativo che a molti può suonare ancora strano, insolito.

Ebbene, la funzione individuata su Chromium Gerrit, potrebbe contribuire a far raggiungere l’OS dei Chromebook a una platea di utenti un po’ più vasta. La divisione dello schermo in due parti per visualizzare una finestra al fianco di un’altra aggiunge una nuova opzione, la novità cui accennavamo, una novità che a molti sembrerà banale, certo, ma che su Chrome OS mancava: la divisione in terzi. L’indizio ce ne parla ancora come utile solo per due finestre, ma a questo punto è lecito aspettarsi anche qualcosa in più. Ma intanto scopriamo quello che è emerso

Presto si potrà dividere lo schermo in terzi anche su Chrome OS

Non aspettatevi carta bianca come su Windows 11 o macOS, intendiamoci, perché la funzione intravista attraverso un nuovo commit individuato su Chromium Gerrit ne ha di limitazioni. Al momento l’opzione per dividere in due parti lo schermo di Chrome OS, per visualizzare due finestre affiancate, funziona solo in terzi. Vuol dire che la divisione prevede che un’app occupi due terzi dello spazio, l’altra il terzo mancante.

Niente aggiustamenti manuali, quindi per una funzione che va a completare la spartizione di due finestre in parti uguali già presente sul sistema operativo di Google. Il flag relativo dietro al quale è nascosta questa funzione si chiama “Partial Split” e la descrizione relativa riporta quanto segue:

Abilita l’opzione per spezzare due finestre in 2/3 e 1/3 per la visualizzazione divisa.

Dunque, terzi suddivisi in una maniera fissa, con una finestra che occupa i 2/3 dello spazio disponibile e l’altra 1/3. Una nuova opzione comunque utile per diversi scenari di lavoro e non. Pensiamo ad esempio a quando si desidera fare un riassunto di un testo visualizzato nel terzo più ampio, scrivendo in un editor nella sezione più piccina, oppure al feed di un social network aperto nella finestra ridotta con Chrome in primo piano.

Comunque, nel momento in cui scriviamo questa funzione non è attiva in alcun canale di Chrome OS. Ce lo aspettiamo in una futura build Canary prima di un eventuale rilascio più ampio, magari con l’opzione di aprire un’app in più da aggiungere alle due e completare effettivamente una visualizzazione in terzi. Chissà.

