La divisione Republic of Gamers (ROG) di ASUS ha appena annunciato le cuffie wireless da gaming ASUS ROG DELTA S Wireless, prime cuffie wireless dual-mode del produttore, capaci di operare, previa scelta dell’utente, sia tramite connettività wireless 2,4 GHz a bassa latenza che via Bluetooth, offrendo una notevole flessibilità.

Queste cuffie sono ottimizzate per i videogiocatori e puntano ad offrire un’incredibile esperienza di ascolto su console, PC e dispositivi mobili. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche delle nuove DELTA S Wireless.

ASUS ROG DELTA S Wireless: ecco le caratteristiche

Come anticipato in apertura, ASUS ha appena presentato le nuove cuffie wireless da gaming ASUS ROG DELTA S Wireless, prime cuffie dell’azienda capaci di lavorare in doppia modalità e dotate di alcune specifiche interessanti che le configurano come un’ottima scelta per i videogiocatori più esigenti dal punto di vista dell’audio.

Le cuffie, inoltre, integrano in ciascun padiglione dei microfoni AI Beamforming assistiti dalla cancellazione del rumore tramite intelligenza artificiale e garantiscono un massimo di 25 ore di autonomia per giocare senza interruzioni

Tra i dispositivi supportati appieno dalle cuffie, rientrano PC, computer mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, dispositivi Android e dispositivi Bluetooth in generale. Detto ciò, analizziamo le principali caratteristiche nel dettaglio.

Doppia modalità senza fili

Le ASUS ROG DELTA S Wireless offrono la connettività senza fili in due modalità, o tramite la rete 2,4 GHz a bassa latenza o tramite Bluetooth, mantenendo la totale compatibilità sia con i computer che con i dispositivi di gioco mobili:

Tramite un adattatore USB Type-C e le antenne integrate sarà possibile sfruttare la connettività a 2,4 GHz, capace di garantire una trasmissione praticamente istantanea del segnale ad un massimo di 25 metri di distanza.

La connettività Bluetooth, invece, più classica, offre una connessione a bassa latenza che garantisce un audio sempre perfettamente sincronizzato.

Microfoni e cancellazione del rumore sono assistiti dall’intelligenza artificiale

Ciascuno dei padiglioni delle ASUS ROG DELTA S Wireless integra i microfoni AI Beamforming sfruttati per creare una zona acustica concentrata in un’area di 40° davanti alla bocca del videogiocatore e per filtrare i rumori di sottofondo provenienti da altre direzioni, in modo che la voce venga catturata in maniera chiara e distinta.

Grazie all’assistenza dell’intelligenza artificiale, la cancellazione del rumore (AI Noise Cancellation) abbatte fino al 95% i rumori di fondo come chiacchiere, battiture della tastiera o clic del mouse (in generale cancella i rumori codificati, il database ne conta oltre 500 milioni di tipologie diverse).

Il connubio di queste due tecnologie con il design invisibile, che mira a risolvere i problemi tipici dei microfoni ad asta (popping o cattivo posizionamento), garantisce una comunicazione vocale chiara e senza distorsioni, offrendo tutti i vantaggi delle cuffie wireless ma senza rinunce o compromessi riguardo la qualità del suono.

Grazie all’intuitivo software Armoury Crate, i gamer potranno controllare e personalizzare appieno sia l’AI Noise Cancellation che i profili audio o le altre impostazioni per calibrare le cuffie ad un’ampia gamma di giochi e/o scenari di utilizzo.

Driver esclusivi ASUS Essence

Le ASUS ROG DELTA S Wireless forniscono una firma sonora ben bilanciata, di maggiore profondità e corposità rispetto alle cuffie standard: questo è dovuto alla presenza, in ciascuno dei padiglioni, dei driver esclusivi ASUS Essence da 50 mm. I driver sono inclinati di 12° in modo da convogliare il suono direttamente nel condotto uditivo e, inoltre, il design a camera stagna va ad arricchire e stabilizzare ulteriormente il suono.

Il circuito stampato multistrato è realizzato con la tecnologia ROG Hyper-Grounding ed uno speciale layout che puntano a prevenire le interferenze elettromagnetiche per offrire un suono puro e privo dei rumori di fondo.

Autonomia ed ergonomia pensate per le maratone di gioco

Essendo pensate per i videogiocatori, le ASUS ROG DELTA S Wirelss non potevano che offrire un’autonomia degna delle maratone di gioco più impegnative: le cuffie, infatti, offrono un’autonomia continuativa fino a 25 ore e supportano la ricarica rapida che, a fronte di 15 minuti di alimentazione, aggiunge ulteriori 3 ore di utilizzo.

Per quanto concerne la costruzione, le Delta S Wireless sono dotate di cuscinetti auricolari ergonomici a forma di D, capaci di adattarsi perfettamente alla forma dell’orecchio per ridurre (fino al 20%) le aree di contatto non necessarie: questo, unito al peso contenuto in 318 grammi, fa sì che il prodotto sia confortevole da indossare, anche in caso di uso prolungato.

In confezione vengono forniti due set di cuscinetti auricolari, uno in pelle e uno in tessuto a rete: l’utente potrà scegliere quello che gli trasmette il maggiore comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

Prezzi e disponibilità delle ASUS ROG DELTA S Wireless

Le nuove cuffie da gaming ASUS ROG DELTA S Wireless sono già disponibili all’acquisto in anteprima per il mercato italiano al prezzo di 199,99€, direttamente tramite l’eShop ASUS.

Nelle prossime settimane, le cuffie saranno disponibili, allo stesso prezzo, anche presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e presso i principali partner commerciali dell’azienda taiwanese.

