Amazon ha in programma di coccolare gli abbonati al servizio Amazon Prime offrendo loro più di 30 giochi gratuiti durante l’evento annuale Amazon Prime Day.

Come antipasto, a partire dal 21 giugno il colosso dell’e-commerce renderà disponibili gratuitamente più di 25 giochi Prime Gaming, tra i quali lo sparatutto arcade Metal Slug 2 e due titoli della serie di picchiaduro King of Fighters.

Amazon Prime Day offrirà oltre 30 giochi gratuiti, tra cui Mass Effect Legendary Edition e vari Star Wars

Il piatto forte arriverà durante l’evento Amazon Prime Day che si terrà il 12 e 13 luglio, con alcuni titoli di caratura superiore.

Tra questi spicca Mass Effect Legendary Edition, una versione rimasterizzata dell’acclamata trilogia di giochi di ruolo Sci-Fi di BioWare, tuttavia gli abbonati ad Amazon Prime potranno anche rivendicare i due giochi di corse Grid Legends e Need for Speed ​​Heat, oltre a tre giochi di Guerre Stellari: Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast e Star Wars Republic Commando.

Ma l’iniziativa non finisce qui. Secondo quanto riportato da The Verge, oltre ai giochi gratuiti dal 21 giugno alle 01:00 ET fino al 13 luglio Amazon offrirà il controller per il suo servizio di cloud gaming Luna, attivo negli USA, al prezzo di 39,99 dollari, anziché 69,99 dollari.

