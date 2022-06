Pochi istanti fa, Amazon ha dato l’annuncio che tutti gli amanti dello shopping online stavano aspettando: sono ufficiali le date dell’Amazon Prime Day 2022, la consueta due giorni di offerte su un fiume in piena di prodotti, riservate in via esclusiva agli utenti titolari di una sottoscrizione al programma Amazon Prime.

Che cos’è l’Amazon Prime Day

Come il nome dell’evento lascia facilmente intuire, l’Amazon Prime Day è un’iniziativa promozionale che il colosso dello shopping online imbastisce ogni anno solo ed esclusivamente per gli utenti iscritti al programma Amazon Prime.

Quest’ultimo, infatti, non offre soltanto spedizioni rapide e gratuite su milioni di articoli, ma anche numerosi altri vantaggi, tra cui i servizi Prime Video, Prime Music e Twitch Prime, e altri relativi alle offerte, come l’accesso anticipato ad alcune e la disponibilità esclusiva di altre. Con riferimento a queste ultime, l’Amazon Prime Day è l’evento annuale per eccellenza.

Insomma, come ogni anno, questo è il periodo migliore per iniziare il periodo di prova gratuita, della durata di 30 giorni, utilizzando la pagina ufficiale raggiungibile a questo link.

Veniamo ora alla domanda delle domande: quando si terrà l’Amazon Prime Day 2022? L’Amazon Prime Day 2022 prenderà il via alle 00:01 di martedì 12 luglio e proseguirà fino alle 23:59 di mercoledì 13 luglio. Come di consueto, i mercati interessati saranno tantissimi: oltre all’Italia, infatti, la promozione toccherà anche Austria, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Portogallo, Singapore, Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti, e per la prima volta in Polonia e Svezia; in un secondo momento, l’evento verrà proposto anche in India, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti e, per la prima volta, in Egitto.

In sede di annuncio, Amazon ha rinnovato l’impegno a coinvolgere nella manifestazione prodotti dei grandi marchi nazionali e di vari partner di vendita, tra cui anche svariate piccole e medie imprese. Ecco quanto dichiarato in proposito da Jamil Ghani, Vice Presidente di Amazon Prime:

«Con le piccole e medie imprese e i brand nazionali che i nostri clienti amano e di cui si fidano, siamo entusiasti di garantire le nostre migliori offerte Prime Day a un numero ancora maggiore di clienti in tutto il mondo. Quest’anno sarà ancora più semplice per i clienti Amazon Prime trovare le migliori offerte grazie ai consigli personalizzati e ai promemoria di Alexa. Non è mai stato così facile per i clienti Amazon Prime fare acquisti, risparmiare e sfruttare al meglio il Prime Day».

Amazon Prime Day 2022: roadmap delle prime promozioni

Tutti i clienti Amazon Prime, comunque, non dovranno attendere la metà di luglio per iniziare ad approfittare delle promozioni, anzi già tra pochi giorni, precisamente dal 21 giugno 2021, potranno accedere a numerose offerte anticipate. Ecco tutti i dettagli:

Amazon Fresh: dal 21 giugno, i clienti Amazon Prime otterranno 5 euro di sconto con l’acquisto di cinque prodotti inclusi in una speciale selezione che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia – link alla pagina su Amazon.it.

dal 21 giugno, i clienti Amazon Prime otterranno 5 euro di sconto con l’acquisto di cinque prodotti inclusi in una speciale selezione che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia – link alla pagina su Amazon.it. Amazon Music Unlimited : dal 21 giugno, e per un periodo di tempo limitato, i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited potranno accedere a 4 mesi senza costi aggiuntivi – con 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast – link alla pagina su Amazon.it.

: dal 21 giugno, e per un periodo di tempo limitato, i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited potranno accedere a 4 mesi senza costi aggiuntivi – con 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast – link alla pagina su Amazon.it. Audible: dal 21 giugno, per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible (o hanno cancellato l’abbonamento da almeno 6 mesi), sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al servizio a soli 2,95 euro al mese per 6 mesi e avere accesso senza limiti a un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e serie audio, da ascoltare dove e quando vuoi, anche offline, dall’app o dal sito (non sarà possibile utilizzare i 30 giorni di prova gratuita, dopo i 6 mesi l’abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99 euro al mese) – iscriviti subito alla prova gratuita di Audible su Amazon

dal 21 giugno, per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible (o hanno cancellato l’abbonamento da almeno 6 mesi), sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al servizio a soli 2,95 euro al mese per 6 mesi e avere accesso senza limiti a un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e serie audio, da ascoltare dove e quando vuoi, anche offline, dall’app o dal sito (non sarà possibile utilizzare i 30 giorni di prova gratuita, dopo i 6 mesi l’abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99 euro al mese) – iscriviti subito alla prova gratuita di Audible su Amazon Kindle Unlimited: a partire dal 21 giugno i clienti Amazon Prime potranno usufruire di tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00 euro, approfittando così dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo – iscriviti a Kindle Unlimited su Amazon.it

a partire dal 21 giugno i clienti Amazon Prime potranno usufruire di tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00 euro, approfittando così dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo – iscriviti a Kindle Unlimited su Amazon.it Dispositivi Amazon: dall’1 luglio si può risparmiare fino al 40% sull’acquisto del router eero mesh WiFi. A partire dall’8 luglio saranno disponibili ulteriori offerte per risparmiare fino al 60% su dispositivi Amazon selezionati, tra cui Echo Dot (3ª e 4ª generazione), Echo Show 5 (2ª generazione), Fire TV Cube, videocamere Blink, Ring Video Doorbell e molti altri.

Per acquistare i prodotti delle piccole e medie imprese, è possibile fare riferimento alla vetrina Amazon dedicata a questo link.

Infine, non ci resta che ricordarvi che, come facciamo ogni anno, anche stavolta seguiremo in tempo reale l’Amazon Prime Day, selezionando per voi solo le migliori offerte. Pertanto, vi consigliamo di salvarvi le nostre pagine dedicate a questo evento:

Offerte per categoria

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.