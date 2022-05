Ieri Microsoft ha annunciato che Fortnite è finalmente giocabile gratuitamente anche sui dispositivi mobili attraverso il servizio Xbox Cloud Gaming. Il popolare battle royale di Epic Games è quindi giocabile in streaming da qualsiasi dispositivo connesso a Internet.

Per giocare subito in streaming a Fortnite basta possedere un account Microsoft, poiché non è necessario essere abbonati a Xbox Game Pass.

Fortnite torna gratuitamente sugli smartphone Android e iOS grazie a Xbox Cloud Gaming

Il gioco è disponibile senza download né abbonamenti per iPhone, iPad, smartphone e tablet Android e PC Windows utilizzando la versione browser di Xbox Cloud Gaming.

Il servizio di gioco via cloud di Microsoft è ancora in versione beta, ma la scelta di offrire Fortnite sembra una mossa azzeccata, visto che il gioco è stato bandito dagli store di Apple e Google per le commissioni troppo onerose secondo Epic Games.

NVIDIA sta testando una beta chiusa per portare Fortnite sul suo servizio di gioco in streaming GeForce NOW, ma per ora Xbox Xloud Gaming è l’unico modo per tornare a giocare a questo fortunato battle royale sui dispositivi mobili. Potete iniziare subito a provare la nuova esperienza qui.

