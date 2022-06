Giovedì 9 giugno 2022, a soli tre giorni dal preannunciato evento Xbox & Bethesda Games Showcase, Microsoft ha preannunciato una serie di nuove funzioni e di ottimizzazioni (“New Gaming Experiences”) afferenti ai giochi Xbox in arrivo per Windows 11 e per il browser Microsoft Edge. Tra le novità per il sistema operativo spiccano la Controller bar e la nuova app HDR calibration, mentre per il browser si segnalano una nuova home page personalizzata e il nuovo menu Giochi.

Come Microsoft vuole migliorare l’esperienza di gioco su Windows 11

Il colosso di Redmond ha posto l’accento sul grande sforzo di collaborazione interna finalizzato ad offrire agli utenti delle esperienze di gioco nuove e migliori, uno sforzo che è destinato a proseguire anche con i prossimi aggiornamenti di Windows 11. Ecco le novità evidenziate:

Ottimizzazioni per i giochi in finestra attualmente in test nel Windows Insider Program. Tali ottimizzazioni sono progettate appositamente allo scopo di migliorare in modo significativo la latenza e per rendere possibili altre funzioni interessanti per i giochi, tra cui Auto HDR e Variable Refresh Rate (VRR).

Una nuova app HDR calibration permetterà ai videogiocatori di migliorare la fedeltà dei colori e la precisione dei display HDR.

Il Game Pass Widget consentirà agli utenti di navigare e scoprire nuovi giochi da Game Pass, oltre che di tornare rapidamente ai titoli giocati di recente.

consentirà agli utenti di navigare e scoprire nuovi giochi da Game Pass, oltre che di tornare rapidamente ai titoli giocati di recente. La nuova Controller Bar metterà a disposizione una lista dei giochi più recenti e delle scorciatoie per i game launcher come l’app Xbox. Questa nuova funzione permetterà agli utenti di tornare al volo nei giochi o addirittura di accedere rapidamente a Xbox Cloud Gaming senza neppure dover toccare un mouse o una tastiera. Anche questa nuova funzione, come vi avevamo già anticipato in un nostro precedente articolo, è già in test in questo momento nel programma Windows Insider.

Microsoft Edge strizza l’occhio a Xbox Cloud Gaming con queste novità

Nello stesso annuncio si è parlato altresì di come Microsoft Edge si evolverà al fine di andare incontro alle esigenze dei videogiocatori, con particolare riferimento a coloro che si sono avvicinati al cloud gaming. Il team di Redmond ha parlato delle nuove funzioni esclusive che verranno presto introdotte sulla versione di Microsoft Edge per desktop, tra le quali spiccano le integrazioni con Xbox Cloud Gaming:

Una nuova pagina iniziale personalizzata per il gaming, caratterizzata dalla presenza di notizie, guide per i giochi, live stream, highlights dei giochi, tornei, giochi in arrivo e di nuova uscita e soprattutto dalla libreria di Xbox Cloud Gaming, con tanto di possibilità di accesso rapido ai titoli giocati di recente e ai contenuti correlati.

(Xbox) Clarity Boost integrato promette di rendere l’esperienza di gioco in cloud più nitida e chiara, a patto di giocare sul browser Microsoft Edge per dispositivi Windows.

integrato promette di rendere l’esperienza di gioco in cloud più nitida e chiara, a patto di giocare sul browser Microsoft Edge per dispositivi Windows. Il nuovo menu Giochi in Microsoft Edge offrirà accesso rapido a giochi gratuiti e popolari come Microsoft Solitario, Atari Asteroids, Microsoft Jewel e Surf, il gioco esclusivo di Microsoft Edge. In aggiunta a questo, tale menu consentirà agli utenti di scoprire nuovi titoli.

La modalità efficienza vuole contribuire a migliorare le prestazioni in gioco sui dispositivi con Windows 10 e Windows 11, così da mantenerle fluide e veloci, attraverso una riduzione automatica dell'utilizzo di risorse da parte del browser nel momento in cui viene avviato un gioco per PC.

