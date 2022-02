Il programma di sviluppo di Windows 11 continua. Microsoft non ha mai fatto mistero di voler continuare ad integrare nuove funzioni nel suo sistema operativo nel corso dei prossimi mesi. Oltre alle app Android, infatti, gli utenti Windows 11 potranno sfruttare diverse novità in futuro. La conferma in tal senso arriva, ancora una volta dal programma Windows Insider.

Poche ore fa infatti, Microsoft ha rilasciato la build 22557 di Windows 11 Insider Preview a disposizione del Dev Channel. Si tratta, quindi, del primo step del programma di test pubblico delle build di Windows 11. La nuova versione del sistema operativo include svariate novità che, in futuro, arriveranno nella versione stabile dell’OS di Microsoft. Il nuovo aggiornamento rappresenta un nuovo passo in avanti nel programma di ottimizzazione di Windows 11. Vediamo tutti i dettagli:

Windows 11 continua ad aggiornarsi: tante novità per gli Insider

Con la nuova build disponibile nel programma Windows Insider, Windows 11 registra diverse novità. Nel menu Start, ad esempio, sono ora disponibili le cartelle permettendo all’utente una migliore organizzazione del menu stesso. Il funzionamento è semplice. Basta trascinare un’app su un’altra app per creare una cartella. In futuro, inoltre, sarà possibile rinominare le cartelle e rendere questa sezione del menu Start ancora più ordinata e personale.

Uno degli obiettivi per il futuro di Microsoft è quello di rendere Windows 11 più “touch friendly“. La nuova build va, quindi, proprio in questa direzione e punta a semplificare l’utilizzo del display touch dei tablet come i recenti tablet Surface. A disposizione degli utenti ci sono, infatti, nuove gesture come la possibilità di aprire il menu Start con uno swipe verso l’alto e di chiuderlo con uno swipe verso il basso.

Da notare anche la possibilità di muoversi tra i vari gruppi di app del menu sempre tramite swipe. Tra le novità c’è la possibilità di accedere con uno swipe ai Quick Setting direttamente dalla barra delle applicazioni. Da notare che Microsoft è intervenuta anche sulla funzione di rotazione dello schermo. Il passaggio dalla modalità portrait a quella landscape è ora più “reattivo” e “scattante”. In sostanza, utilizzare Windows 11 con i comandi touch diventa ancora più semplice e questa build è solo il primo passo di un programma più articolato che punta a rendere Windows 11 sempre più adatto ai tablet.

Tra i miglioramenti del sistema operativo c’è l’atteso ritorno della funzione di drag and drop sulla barra delle applicazioni di Windows 11. Microsoft ha, inoltre, semplificato la modalità di visualizzazione dello spazio di archiviazione disponibile in OneDrive in Esplora Risorse. Il servizio di cloud storage sarà sempre più integrato nel sistema operativo e gli utenti potranno verificare con la massima semplicità lo spazio disponibile per il proprio account.

Da segnalare anche un miglioramento della funzionalità Snap Layout. Trascinando un’app nella parte superiore di una finestra è possibile rilevare tutti i layout disponibili permettendo all’utente di scegliere con maggiore semplicità la configurazione giusta. Da notare, inoltre, che è in arrivo una modalità Non Disturbare per la funzione Focus con l’obiettivo di silenziare rapidamente le notifiche e visualizzare solo quelle prioritarie.

Tra le novità in arrivo c’è la futura integrazione della funzione per generare sottotitoli in tempo reale, facilmente accessibile con la combinazione tasto Windows + CTRL + L. I sottotitoli potranno fluttuare in una finestra o essere visualizzati nella parte superiore o inferiore dello schermo, migliorando notevolmente le funzionalità di accessibilità del sistema.

Windows 11 integra anche nuove opzioni per la sospensione e lo spegnimento dello schermo. Gli utenti avranno maggiori margini di manovra in tal senso in futuro e sarà possibile personalizzare al massimo queste funzioni in modo da ottimizzare il consumo energetico per i dispositivi portatili. Da segnalare anche il restyling del Task Manager. Il menu di Gestione Attività presenta una nuova barra verticale con i comandi e supporta il tema scuro. C’è anche una nuova modalità “efficienza” progettata per limitare il funzionamento delle app e ridurre i consumi.

Le nuove funzionalità di Windows 11 introdotte con la nuova build sono ancora in fase di test. Molto probabilmente, tutte queste funzioni entreranno a far parte della versione stabile del sistema operativo nel corso dei prossimi mesi. L’arrivo sarà probabilmente graduale e legato alle tempistiche del programma di sviluppo. Nel corso dei prossimi mesi, gli utenti iscritti al programma Windows Insider inizieranno a registrare tante funzionalità inedite (anche nei canali più stabili) in vista del futuro major update del sistema.

