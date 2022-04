Grandi novità in arrivo per il mondo Xbox. In queste ore è stato annunciato, infatti, l’atteso Xbox & Bethesda Games Showcase. Il nuovo evento di presentazione anticiperà i nuovi titoli in arrivo su PC Windows e sulle console Xbox nel corso dei prossimi mesi. Tutti i nuovi titoli dei vari studi di sviluppo di Microsoft arriveranno, già al Day One, nel catalogo del Game Pass offrendo agli utenti tantissimi nuovi giochi con una spesa ridotta. Nel frattempo, si si avvicina la chiusura del launcher di Bethesda. Per gli utenti, da oggi, c’è la possibilità di migrare la propria librerà di titoli direttamente su Steam. Vediamo tutte le novità:

Xbox & Bethesda Games Showcase: appuntamento al 12 giugno

Partiamo dall’attesissimo Xbox & Bethesda Games Showcase. L’evento è stato annunciato in queste ore ed è programmato per il prossimo 12 giugno, a partire dalle 19. In occasione dell’evento in questione, ci saranno diversi nuovi annunci da parte degli Xbox Game Studios e di Bethesda. Da notare, inoltre, che stata confermata anche la presenza di nuovi titoli di terze parti. Non sarà, quindi, un evento esclusivo per gli studi di sviluppo di Microsoft. Anche altre software house potranno mostrare le novità in arrivo su console Xbox e su PC nel corso dei prossimi mesi.

Le novità in arrivo saranno probabilmente tantissime. L’evento in questione si sarebbe dovuto svolgere a margine dell’E3, cancellato poche settimane fa, per anticipare al grande pubblico di appassionati in tutto il mondo le novità in arrivo nel corso del prossimo futuro. Xbox & Bethesda Games Showcase sarà trasmesso in streaming (su YouTube, Twitch, Twitter, Facebook e TikTok). L’evento sarà trasmesso in oltre 30 lingue e, probabilmente, quindi, anche in italiano. Maggiori dettagli sulle novità in arrivo saranno annunciati, molto probabilmente, già nelle prossime settimane.

Chiude il launcher Bethesda: i contenuti passano su Steam ma i salvataggi vanno trasferiti manualmente

In attesa del nuovo Games Showcase si registra un importante passo in avanti del programma di chiusura del launcher di Bethesda. La data fissata per la fine del supporto è quella dell’11 maggio. A partire da questa settimana, però, è disponibile la funzione che consente di migrare la propria libreria di giochi dal launcher Bethesda a Steam. Da notare che l’operazione potrà essere eseguita anche dopo la data dell’11 maggio. Bastano pochi minuti per completare tutti i passaggi. Per maggiori dettagli è necessario accedere al sito Bethesda con il proprio account e seguire la procedura indicata.

La migrazione dal launcher Bethesda a Steam riguarda tutti i giochi completi acquistati dall’utente, comprensivi di DLC. Anche le valute virtuali e eventuale credito disponibile all’interno del wallet del proprio account Bethesda sarà trasferito. Per quanto riguarda i salvataggi, invece, sarà necessario trasferire manualmente le cartelle. Da notare che, per ora, il solo Wolfenstein: Youngblood non presenta il supporto al trasferimento dei dati mentre per DOOM Eternal è necessario seguire una procedura specifica illustrata sul sito ufficiale Bethesda. In vista della chiusura definitiva, il launcher è già attualmente inutilizzabile.