Microsoft sta preparando il terreno per il rilascio del del primo major update di Windows 11 dal suo lancio — se ne parlerà in autunno, con roll out previsto per il mese di ottobre —, ma nel frattempo sta già lavorando in ottica futura: il feature update del prossimo anno sarà chiamato a soddisfare aspettative elevate in termini di nuove funzioni, alcune delle quali potrebbero mostrarsi in anteprima già in qualche build più vicina. A questo proposito, si è appena appreso che Windows 11 23H2 potrebbe introdurre una novità tanto banale quanto comoda: le cartelle di app sul desktop.

Nelle ultime settimane abbiamo visto numerose novità riguardanti Windows 11, dal test di un widget di ricerca in stile Android all’aggiornamento di Windows Subsystem for Android, passando per widget di terze parti e app Android, senza dimenticare la build di fine maggio, le anticipazioni sulla funzione di ripristino delle app e l’integrazione dell’account nelle impostazioni di sistema. Se vi eravate persi queste novità, potete recuperarle tramite i link precedenti, in questa sede occupiamoci di un’utile funzione in arrivo sul sistema operativo di Redmond.

Microsoft anticipa le cartelle di app, forse per Windows 11 23H2

Come forse sapete già, negli ultimi tempi l’Insider Program di Windows 11 è stato piuttosto avaro di nuove funzioni: molte delle ultime build rilasciate non contenevano altro che miglioramenti minori e fix di bug vari. La causa di questa situazione è che una serie di funzionalità dovrebbero arrivare prima nel canale Dev, tuttavia non sono ancora pronte.

Tra le novità in argomento potrebbe rientrare anche quella che prende il nome di ‘app folders for desktop’: Microsoft ha già confermato di essere al lavoro per introdurre le cartelle nel menu Start, ma l’ultimo leak in arrivo direttamente da Redmond suggerisce anche l’introduzione di cartelle di applicazioni per il desktop. Queste ultime potrebbero spuntare del Dev Channel nei mesi a venire.

Ad avvistarle è stato un attento utente, che ne ha scovato il teaser nelle immagini mostrate da Microsoft durante l’ultima conferenza dedicata al lavoro ibrido. L’approccio è simile a quello del menu Start: gli utenti avranno la possibilità di spostare le icone delle app sul desktop l’una sull’altra al fine di creare automaticamente una cartella che le comprenda entrambe.

Allo stato attuale non è dato sapere se la funzione sia già in test internamente o se sia ancora al mero stadio di concept, pertanto non ci sono garanzie di un sicuro rilascio futuro nè delle tempistiche. Di sicuro, la funzione sarebbe molto utile per tenere in ordine il desktop e gli utenti abituati a fare lo stesso sui dispositivi Android non avrebbero alcuna difficoltà a prenderci la mano.

