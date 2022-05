In attesa di poter mettere le mani sulle tantissime novità della versione 22H2, primo feature update del sistema operativo, potete installare la nuova build di Windows 11 rilasciata in queste ore da Microsoft. Si tratta della versione 22000.708, che include un paio di novità e tante correzioni sparse qua e là: andiamo a scoprire tutto più nel dettaglio.

Le novità della build 22000.708 di Windows 11

In questi giorni ha luogo la conferenza annuale Microsoft Build, dedicata agli sviluppatori, e per l’occasione la casa di Redmond ha pensato bene di rilasciare una nuova build di Windows 11, la 22000.708, in arrivo con l’aggiornamento KB5014019. Quest’ultimo porta con sé una grande quantità di miglioramenti e correzioni, ma anche un paio di novità che sono già state testate le scorse settimane dagli Insiders.

La prima novità consiste in una migliore esperienza di verifica con Family Safety quando un account per bambini invia una richiesta per ottenere una maggiore quantità di tempo di schermo acceso. La seconda è Windows Spotlight per il desktop, che consente di impostare la rotazione degli sfondi: una funzione già disponibile finora per la schermata di sblocco.

Ecco la lista di alcune delle principali correzioni e miglioramenti introdotti con la nuova build di Windows 11:

risolto un problema che impedisce di mantenere la luminosità dello schermo dopo aver cambiato modalità di visualizzazione

risolto un problema che riguarda il frame della finestra in modalità IE

risolto un problema che impedisce l’aggiornamento delle scorciatoie internet

risolto un problema per cui un Input Method Editor (IME) elimina un carattere se si immette lo stesso mentre l’IME sta convertendo il testo precedente

risolto un problema per il quale i widget vengono visualizzati sul monitor sbagliato quando si passa con il mouse sull’icona dello stesso sulla barra delle applicazioni

aggiunta un’animazione all’icona dei widget quando si fa clic o si tocca l’icona e la barra delle applicazioni è allineata a sinistra

risolto un problema riguardante il rendering dell’icona dei widget predefinita sulla barra delle applicazioni allineata al centro

risolto un problema che causa icone delle app sfocate nei risultati di ricerca quando il ridimensionamento dei dpi del display è maggiore del 100%

Questa era solo una selezione dei miglioramenti portati dalla build 22000.708, che ricordiamo essere opzionale. Per consultare la lista completa, particolarmente lunga, potete seguire questo link. Per il momento sono noti alcuni problemi legati a certe app .NET Framework 3.5, che potrebbero non aprirsi: per risolvere temporaneamente potete riattivare .NET Framework 3.5 e Windows Communicaton Foundation tra le funzionalità del sistema operativo.

Per aggiornare potete recarvi in “Impostazioni > Windows Update > Verifica disponibilità aggiornamenti“.

Potrebbe interessarti: Recensione Sony WH1000XM5