In occasione dell’evento tenutosi ieri che Microsoft ha riservato al futuro del lavoro ibrido, sono state svelate tante novità, alcune delle quali molto interessanti e che riguardano tutti noi. Protagonista è chiaramente Windows 11, di cui sono state confermate alcune cosette già note come il restyling di Esplora File, e altre novità che concernono più da vicino gli utenti che utilizzano il PC per lavorare, per l’appunto.

È questo il caso delle nuove funzioni che migliorano l’integrazione con Windows 365, la sicurezza del sistema, l’esperienza d’uso con nuovi strumenti, e le nuove funzionalità relative ai meeting virtuali. Anche lato amministratori Microsoft annuncia alcune novità che riguardano la possibilità di gestire la comunicazione con messaggi e notifiche, e altro ancora.

Insomma, di carne al fuoco ce n’è davvero molta. Per questo, mettetevi comodi che vi spieghiamo tutte le novità riservate a Windows 11 e famiglia nei paragrafi qui sotto.

Il nuovo Esplora File di Windows 11 e le novità del menù Start

Non è la prima volta che parliamo del fatto che Microsoft sta preparando un design tutto nuovo per Esplora File con tanto di schede, tema scuro, bordi arrotondati e grafica in stile Windows 11. La struttura che indicizza i contenuti rimane quella, ma di nuovo ci sono anche i preferiti, i suggerimenti contestuali e una nuova homepage che permette di aggiungere cartelle e file che si desidera avere a portata di mano.

Altrettanto utili anche le novità che riguardano il menù Start, personalizzabile e che ora si arricchisce con le nuove cartelle delle app. Una nuova funzione, questa, che permette di personalizzare al meglio Start alla stregua delle schermate principali dei dispositivi mobili come smartphone e tablet. Comunque, non è chiaro quando queste novità saranno disponibili, ma ci aspettiamo che arrivino per tutti a breve.

Modalità Focus, riunioni virtuali più smart e maggior sicurezza per Windows 11

Essendo, quello di ieri, un evento dedicato proprio al lavoro ibrido, non stupisce trovare a tal riguardo alcune novità di cui tutti possono beneficiare. Annunciata ad esempio una nuova modalità Focus per Windows 11 più ricca grazie ai miglioramenti che riguardano la funzione Non Disturbare (di cui Microsoft non dettaglia nulla) e il timer personalizzabile dedicato.

In un momento come questo, molti apprezzeranno anche le nuove funzioni che la casa di Redmond dedica alle riunioni virtuali su Windows 11. Fra le novità, oltre all’inquadratura automatica che permette di mettere a fuoco automaticamente il soggetto, c’è la sfocatura intelligente dello sfondo, la messa a fuoco della voce, “Voice Clarity”, e “Eye Contact”, una funzione IA che, a detta dell’azienda, migliora il contatto visivo durante i meeting.

Altrettanto utili anche i sottotitoli in tempo reale, altra chicca già ampiamente anticipata, e ora ufficializzata da Microsoft, che apre la strada a una funzione che permetterà di rendere le videoconferenze (e non solo) sempre più fruibili e alla portata di tutti.

A parte le funzioni riservate ai dispositivi touchscreen, che ora possono godere di un’interfaccia ottimizzata per le finestre, si segnalano anche alcune novità relative alla sicurezza. Microsoft ha annunciato infatti un sistema di protezione anti phishing migliorato per SmartScreen, che protegge gli utenti dagli attacchi combinando cloud AI ad altri miglioramenti del sistema operativo.

Sempre a tal riguardo Microsoft presenta Smart App Control, che consente a Windows 11 di bloccare automaticamente l’esecuzione di app potenzialmente pericolose. La vera e propria novità di questa funzione sta nel fatto che utilizza la firma del codice e l’intelligenza artificiale per prevedere il comportamento e per determinare la sicurezza delle app.

Da segnalare anche le novità che Microsoft sta apportando alla sicurezza delle credenziali e degli account in Windows 11 grazie a Credential Guard e al già citato SmartScreen di Microsoft Defender. E per chiudere l’argomento sicurezza, Microsoft Pluton, un nuovo hardware fornito coi nuovi dispositivi che si integra con la CPU e con Windows 11, un processore di sicurezza con firmware aggiornabile tramite Windows Update che rende più semplice (per Microsoft) implementare nuove funzioni e servizi di protezione.

Comunque, per maggiori informazioni sul pacchetto di novità riservate alla sicurezza di Windows 11, vi suggeriamo di leggere il rapporto dedicato sul blog di Microsoft.

Messaggi e notifiche dagli amministratori IT

Questa è una chicca per gli amministratori IT, ai quali Microsoft dedica una importante novità di Windows 11. A breve, potranno abilitare una nuova opzione che permette loro di inviare messaggi organizzativi ai PC Windows 11, messaggi mirati che saranno visualizzati sotto forma di notifiche sulla schermata di blocco, sul desktop o sopra la barra delle applicazioni.

Una novità importante che permette di migliorare la comunicazione aziendale fornendo ad esempio messaggi utili, promemoria e tanto altro in maniera più immediata.

Con la transizione verso il lavoro ibrido abbiano notato che le organizzazioni hanno sempre più la necessità di connettersi meglio con i dipendenti. Per questo in una prossima versione consentiremo all’IT di indirizzare ad utenti specifici messaggi organizzativi che possono apparire su Windows sulla schermata di blocco, su desktop o sopra la barra delle applicazioni ha spiegato a tal riguardo Heena Macwan, manager capo di Windows.

Dunque, una funzione utile ma le cui tempistiche di rilascio restano ad oggi ignote, come del resto vale per tutto il resto.

Windows 11 migliora l’integrazione con Windows 365

Passiamo infine a Windows 365 e alle novità che riguardano la rinnovata integrazione con Windows 11 annunciate in occasione dell’evento di ieri. Uno degli obiettivi è semplificare la navigazione tra cloud e applicazioni, obiettivo raggiunto grazie all’aggiornamento degli strumenti di gestione di Windows 365: Bot direct e switch-to-Cloud PC. L’utente finale in questo modo può spostarsi più facilmente da un ambiente all’altro, a tutto vantaggio delle grandi aziende e delle piccole e medie imprese che possono creare confini chiari tra le app aziendali e quelle personali.

Windows 365 Boot, una delle due novità principali a tal proposito, permette di accedere direttamente via cloud al PC Windows 365 a diversi utenti con le proprie credenziali, direttamente dal proprio dispositivo Windows 11. Windows 365 Switch, permette invece di accedere direttamente al PC Windows 365 con maggior semplicità, come quando si passa da un desktop all’altro.

Queste erano le novità principali che Microsoft ha annunciato ieri pomeriggio in occasione dell’evento dedicato al futuro del lavoro ibrido su Windows 11. Al momento non sono note le tempistiche di rilascio, ma per saperne di più vi suggeriamo di accedere al miniblog dedicato, dove potete trovare diversi video e approfondimenti dedicati alle funzioni e novità di cui sopra.

