Pare che Microsoft sia al lavoro per migliorare l’esecuzione delle app Android su Windows 11, venerdì infatti la società ha annunciato tramite il proprio blog l’aggiornamento di Windows Subsystem for Android, ovvero il sottosistema che si occupa dell’esecuzione delle app in questione.

Le novità dell’aggiornamento

L’aggiornamento è al momento disponibile solo per il test in Windows Insider, consiste in un aggiornamento della versione di Android, l’attuale versione stabile infatti sembra basata su Android 11, mentre la versione che Microsoft sta testando esegue Android 12.1 (ovvero Android 12L).

Sono stati apportati diversi miglioramenti alle modalità con cui le app Android si integrano con Windows, per esempio i messaggi popup delle app potrebbero essere gestiti come notifiche di Windows, inoltre nella barra delle applicazioni verrà segnalato se un’app Android sta utilizzando la posizione del dispositivo o il microfono. Inoltre sembra, a quanto dichiara l’azienda, che le app Android abbiano un migliore comportamento rispetto a prima quando il computer viene riattivato dalla modalità standby, senza dunque necessità di effettuare un riavvio completo.

Microsoft ha anche ridisegnato l’app delle impostazioni che viene utilizzata per gestire il sottosistema Windows per Android, raggruppando le impostazioni e fornendo un’interfaccia utente più pulita. Sono stati apportati miglioramenti al modo in cui le app Android possono accedere alla webcam del computer, inoltre sono state migliorate le funzionalità di rete, rendendo possibile la configurazione di dispositivi domestici intelligenti utilizzando un’applicazione Android sul computer.

Come già detto, tutte queste novità sono attualmente in fase di test nel canale Dev, dunque è piuttosto probabile riscontrare bug e malfunzionamenti anche al di fuori delle app Android in esecuzione; inoltre la società avvisa come l’aggiornamento della versione di Android alla 12.1 potrebbe causare il mancato avvio di alcune applicazioni. Tutto ciò ovviamente è temporaneo, visto che Microsoft è al lavoro con diversi partner per risolvere queste problematiche.

Di seguito il changelog completo dell’aggiornamento:

Sottosistema Windows per Android aggiornato ad Android 12.1

Rete avanzata attiva per impostazione predefinita per le build Windows x64 più recenti

Sottosistema Windows aggiornato per l’app Impostazioni Android: UX riprogettato e visualizzatore di dati di diagnostica aggiunto

La registrazione del profiler della CPU Simpleperf ora funziona con il sottosistema Windows per Android

La barra delle applicazioni di Windows ora mostra quali app Android stanno utilizzando il microfono e la posizione

Miglioramenti alle notifiche delle app Android visualizzate come notifiche di Windows

Sfarfallio ridotto quando le app vengono ripristinate dallo stato ridotto a icona

Le app non vengono riavviate quando i dispositivi escono dallo standby connesso su build Windows recenti

Nuova decodifica hardware video (VP8 e VP9)

Correzioni per la tastiera su schermo nelle app

Correzioni per le app Android a schermo intero e la barra delle applicazioni di Windows nascosta automaticamente

Sottosistema Windows per Android aggiornato con Chromium WebView 100

Aggiunto supporto per Android NetworkLocationProvider oltre a GpsLocationProvider

Stabilità generale, prestazioni e affidabilità migliorate

Problemi noti:

Instabilità con fotocamera su dispositivi ARM

Stampa instabile tramite app Android

Alcune app renderizzate a risoluzioni inferiori potrebbero avere un layout errato

Alcune VPN potrebbero non funzionare con Advanced Networking. Se utilizzi una VPN e trovi che le app Android non hanno connettività di rete, disabilita Advanced Networking nel sottosistema di Windows per l’app Impostazioni Android

Alcune app precedentemente disponibili potrebbero non essere presenti nell’esperienza, non avviarsi o funzionare in modo errato per vari problemi noti. Stiamo lavorando con i nostri partner per affrontare questi problemi il prima possibile.

In conclusione ben vengano gli sforzi di Microsoft di migliorare l’integrazione e il funzionamento delle app Android su Windows, la speranza è quella che in futuro venga reso possibile scaricare le applicazioni direttamente dal Play Store invece che tramite l’Amazon Appstore, come per esempio accade su Chrome OS.

Potrebbe interessarti anche: Microsoft sta testando un widget di ricerca web sul desktop in stile Android