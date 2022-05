Lo sviluppo di Windows 11 continua e in arrivo ci sono diversi contenuti inediti che, dopo la consueta fase di test, potrebbero essere rilasciati in una delle prossime versioni stabili del sistema operativo di Microsoft. Nelle ultime ore, l’azienda americana, in queste ore, ha annunciato il rilascio della nuova Build 25120 della versione Insider Preview di Windows 11 all’interno del Dev Channel (il canale di aggiornamento in cui vengono rilasciate le Build più “sperimentali” del sistema operativo). Con questa nuova Build viene anticipato l’arrivo di un widget di ricerca sul desktop. Si tratta del primo di una serie di “contenuti interattivi leggeri” che Microsoft intende rilasciare agli Insider (nel Dev Channel) per testare nuovi strumenti da aggiungere a Windows 11. Vediamo i dettagli:

Windows 11 si arricchisce con un widget di ricerca sul desktop

Il nuovo widget si mostra come evidenziato nell’immagine qui di sotto rilasciata da Microsoft. Nella parte alta del display comparirà, infatti, una barra di ricerca. Si tratta di una soluzione che ricorda molto da vicino quella adottata sugli smartphone e i tablet Android per accedere rapidamente al motore di ricerca di Google. Il concept alla base del widget è, sostanzialmente, identico.

La barra in questione può rappresentare un oggetto “fisso” sul desktop consentendo agli utenti di effettuare rapidamente una ricerca nel web o aprire un determinato sito web digitando il relativo URL. In questo modo, non è necessario aprire l’applicazione del browser per iniziare a navigare, basterà digitare le keyword di ricerca nell’apposita barra per essere subito indirizzati online.

Nel corso del tempo, questo widget potrebbe evolversi fornendo alcuni risultati di ricerca ancora prima di aprire la pagina web. Il funzionamento del widget di Windows 11, per il momento, è legato al browser Edge e al motore di ricerca Bing di Microsoft. Questa soluzione, quindi, può anche essere vista come un ulteriore tentativo dell’azienda di indirizzare gli utenti verso l’utilizzo dei suoi servizi.

Per come è stato concettualizzato in questa prima versione, il widget non è un elemento obbligatorio del desktop e può essere rimosso facilmente. Gli utenti possono rimuoverlo in qualsiasi momento con click del tasto destro del mouse che permette l’accesso alle varie opzioni del widget stesso. In qualsiasi momento, inoltre, è possibile riattivarlo per provare a testarlo di nuovo.

Ulteriori contenuti interattivi per il desktop in arrivo?

Il widget di ricerca sul desktop è solo uno dei possibili nuovi contenuti interattivi che Microsoft introdurrà nel Dev Channel della Insider Preview di Windows 11. L’azienda ha confermato la volontà di provare nuove soluzioni di questo tipo. Il motore di ricerca appare il progetto giusto per iniziare a “sperimentare” con queste nuove soluzioni. In futuro, con i prossimi aggiornamenti della Insider Preview, potrebbero arrivare ulteriori contenuti interattivi, come li definisce Microsoft, di questo tipo per arricchire l’esperienza utente. Nel frattempo, è possibile iniziare a testare la nuova Build 25120 di Windows 11 per verificare l’effettivo funzionamento di questo nuovo elemento. Per maggiori dettagli e per scaricare la ISO della Build è possibile fare riferimento al blog ufficiale di Windows che trovate linkato in fonte.

